Харків’янин таки “сяде” за продаж зброї: прокуратура оскаржила вирок
Харківська обласна прокуратура повідомляє, що оскаржила вирок, який раніше отримав харків’янин за незаконне придбання та продаж вогнепальної зброї й набоїв.
За даними слідства, харків’янин купив вогнепальну зброю та патрони, не маючи дозвільних документів. Товари він зберігав у себе у квартирі. А потім продав знайомому за дев’ять тисяч гривень.
“Салтівський районний суд м. Харкова визнав його винним у незаконному придбанні, носінні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України). Суд призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі, однак застосував ст. 75 КК України та звільнив від відбування покарання з випробуванням строком на 2 роки 6 місяців”, – пишуть у прокуратурі.
Проте в Харківській облпрокуратурі були не згодні з таким рішенням, тож оскаржили рішення суду. В апеляції чоловік отримав уже інший вирок.
“Харківський апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції в частині призначеного покарання та ухвалив новий вирок, яким засудив чоловіка до 4 років 8 місяців позбавлення волі з реальним відбуванням покарання”, – додали в повідомленні.
Читайте також: Батько трьох дітей, евакуйованих із Куп’янська, міг співпрацювати з РФ – Токар
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: в'язниця, зброя, приговор, прокуратура, Харків, харків'янин;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Харків’янин таки “сяде” за продаж зброї: прокуратура оскаржила вирок», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2025 в 10:55;