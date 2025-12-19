Live

Харків’янин таки “сяде” за продаж зброї: прокуратура оскаржила вирок

Харківська обласна прокуратура повідомляє, що оскаржила вирок, який раніше отримав харків’янин за незаконне придбання та продаж вогнепальної зброї й набоїв. 

За даними слідства, харків’янин купив вогнепальну зброю та патрони, не маючи дозвільних документів. Товари він зберігав у себе у квартирі. А потім продав знайомому за дев’ять тисяч гривень.

“Салтівський районний суд м. Харкова визнав його винним у незаконному придбанні, носінні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України). Суд призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі, однак застосував ст. 75 КК України та звільнив від відбування покарання з випробуванням строком на 2 роки 6 місяців”, – пишуть у прокуратурі.

Проте в Харківській облпрокуратурі були не згодні з таким рішенням, тож оскаржили рішення суду. В апеляції чоловік отримав уже інший вирок.

“Харківський апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції в частині призначеного покарання та ухвалив новий вирок, яким засудив чоловіка до 4 років 8 місяців позбавлення волі з реальним відбуванням покарання”, – додали в повідомленні.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
