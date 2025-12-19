Харьковчанин «сядет» за продажу оружия: прокуратура обжаловала приговор

Харьковская областная прокуратура сообщает, что обжаловала приговор, который ранее получил харьковчанин за незаконное приобретение и продажу огнестрельного оружия и патронов.

По данным следствия, харьковчанин купил огнестрельное оружие и патроны, не имея разрешительных документов. Товары он хранил у себя в квартире. А потом – продал знакомому за девять тысяч гривен.

«Салтовский районный суд Харькова признал его виновным в незаконном приобретении, ношении, хранении и сбыте огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако применил ст. 75 УК Украины и освободил от отбывания наказания с испытанием сроком на 2 года 6 месяцев», – пишут в прокуратуре.

Однако в Харьковской облпрокуратуре были не согласны с таким решением, поэтому обжаловали решение суда. В апелляции мужчина получил другой приговор.

«Харьковский апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции в части назначенного наказания и вынес новый приговор, которым приговорил мужчину к 4 годам 8 месяцам лишения свободы с реальным отбыванием наказания», – добавили в сообщении.