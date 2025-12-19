Live

Отец троих детей, эвакуированных из Купянска, мог сотрудничать с РФ – Токарь

Общество 09:30   19.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Отец троих детей, эвакуированных из Купянска, мог сотрудничать с РФ – Токарь

В Эфире «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь рассказал, что именно мать скрывала детей от эвакуации из Купянска. Тогда как к отцу у правоохранителей есть «другие вопросы».

Токарь напомнил, что 14 гражданских оккупанты использовали как живой щит. Их удалось спасти во время зачистки Купянска. Как оказалось, среди освобожденных были и трое детей – позже правоохранители установили, что от эвакуации их скрывала собственная мать.

«И поэтому вся эта история, связанная со спасением этих троих детей закончилась тем, что у нее было и юридическое продолжение. Полицейские составили в отношении матери административный протокол по статье 184 части 1 «Злостное невыполнение родителями своих обязанностей» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эти материалы будут направлены в суд, чтобы суд дал оценку и применил в отношении матери, если будет установлена ​​ей виновность, наказание за такое административное правонарушение», – отметил Токарь.

Видео: «Суспільне. Студія»

Кроме того, правоохранители проверяют и отца детей.

«Отец проверяется на возможную причастность к сотрудничеству с врагом. Поэтому отцу будут задаваться другие вопросы», – добавил начальник полиции.

Напомним, во время зачистки Купянска военные 127-й отдельной тяжелой механизированной Харьковской бригады обнаружили в подвале многоэтажки 14 человек, среди которых – трое детей. Они рассказали, что, когда военные РФ зашли в город, они захватили этот дом. Жителей согнали в подвал. После этого оккупанты захватили дом и использовали людей как живой щит. Украинские воины спасли жителей.

