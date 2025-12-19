Батько трьох дітей, евакуйованих із Куп’янська, міг співпрацювати з РФ – Токар

В етері «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Петро Токар розповів, що саме мати приховувала дітей від евакуації з Куп’янська. Тоді як до батька у правоохоронців є “інші питання”.

Токар нагадав, що 14 цивільних окупантів використовували як живий щит. Їх удалося врятувати під час зачистки Куп’янська. Як виявилося, серед звільнених були й троє дітей – згодом правоохоронці встановили, що від евакуації їх приховувала власна мати.

“І тому вся ця історія, пов’язана з порятунком цих трьох дітей закінчилася тим, що в неї було і юридичне продовження. Поліцейські склали щодо матері адміністративний протокол за статтею 184 частини 1 “Злісне невиконання батьками своїх обов’язків” Кодексу України про адміністративні правопорушення. . Ці матеріали будуть скеровані до суду, щоб суд надав оцінку і застосовував відносно матері, якщо буде встановлено її провину, покарання за таке адміністративне правопорушення”, – зазначив Токар.

Відео: «Суспільне. Студія»

Крім того, правоохоронці перевіряють і батька дітей.

“Батько перевіряється на можливу причетність до співпраці з ворогом. Тому батькові ставитимуться інші питання”, – додав начальник поліції.

Нагадаємо, під час зачистки Куп’янська військові 127-ї окремої важкої механізованої Харківської бригади знайшли в підвалі багатоповерхівки 14 людей, серед яких – троє дітей. Вони розповіли, що коли військові РФ зайшли до міста, вони захопили цей дім. Жителів зігнали до підвалу. Після цього окупанти захопили будинок та використовували людей як живий щит. Українські воїни врятували жителів.