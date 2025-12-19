Live

Синєгубов: через обстріли в регіоні загинув чоловік, семеро людей постраждали

Події 08:57   19.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: через обстріли в регіоні загинув чоловік, семеро людей постраждали

Вранці 19 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби росіяни атакували 12 населених пунктів Харківщини.

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 7 людей. У с. Піски-Радьківські Борівської громади постраждали 35-річний і 44-річний чоловіки; у с. Благодатівка Кіндрашівської громади загинув 22-річний чоловік, постраждали 66-річний, 39-річний і 37-річний чоловіки та 65-річна і 64-річна жінки. Також медики надали допомогу 58-річному і 66-річному чоловікам, які зазнали травм внаслідок обстрілу в м. Куп’янськ 13 грудня”, – уточнив начальник ХОВА.

Протягом доби росіяни випустили по Харківщині таке озброєння:

  • КАБ;
  • десять БпЛА типу “Герань-2”;
  • шість fpv-дронів;
  • вісім БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Богодухівському районі пошкоджені чотири приватні будинки, дві господарські будівлі, авто, три багатоповерхівки, енергомережі. А в Куп’янському – “прилетіло” по господарській споруді.

“В Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Піски-Радьківські), приватний будинок, господарчу споруду (с. Оскіл); у Харківському районі пошкоджено автомобіль (сел. Слатине); у Лозівському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Лозова); у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Старий Салтів)”, – додав начальник ХОВА.

Читайте також: Вісім пожеж вирували в регіоні, про причини розповіли у ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Синєгубов: через обстріли в регіоні загинув чоловік, семеро людей постраждали
Синєгубов: через обстріли в регіоні загинув чоловік, семеро людей постраждали
19.12.2025, 08:57
Сьогодні 19 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 19 грудня 2025: яке свято та день в історії
19.12.2025, 06:00
Новини Харкова — головне 19 грудня: загинув чоловік, пожежі, атаки ворога
Новини Харкова — головне 19 грудня: загинув чоловік, пожежі, атаки ворога
19.12.2025, 09:03
Генштаб: протягом доби росіяни намагалися прорватися на Харківщині 18 разів
Генштаб: протягом доби росіяни намагалися прорватися на Харківщині 18 разів
19.12.2025, 08:13
Останні секунди С-400 та атаки FPV по цивільних – підсумки 18 грудня
Останні секунди С-400 та атаки FPV по цивільних – підсумки 18 грудня
18.12.2025, 23:13
БпЛА і РСЗВ «Град»: росіяни завдали ударів по селах Харківщини
БпЛА і РСЗВ «Град»: росіяни завдали ударів по селах Харківщини
18.12.2025, 22:37

Новини за темою:

19.12.2025
Генштаб: протягом доби росіяни намагалися прорватися на Харківщині 18 разів
18.12.2025
ISW: у Куп’янську – просування ЗСУ, на півночі – РФ повернула у бій поранених
17.12.2025
Генштаб повідомив, що протягом минулої доби найважче було на Куп’янщині
16.12.2025
ISW: блогери РФ скаржаться, що ситуація у Куп’янську “різко погіршується”
11.12.2025
Вранці росіяни атакували село на Харківщині – почалася пожежа (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Синєгубов: через обстріли в регіоні загинув чоловік, семеро людей постраждали», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2025 в 08:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 19 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби росіяни атакували 12 населених пунктів Харківщини.".