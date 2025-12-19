Синєгубов: через обстріли в регіоні загинув чоловік, семеро людей постраждали
Вранці 19 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби росіяни атакували 12 населених пунктів Харківщини.
“Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 7 людей. У с. Піски-Радьківські Борівської громади постраждали 35-річний і 44-річний чоловіки; у с. Благодатівка Кіндрашівської громади загинув 22-річний чоловік, постраждали 66-річний, 39-річний і 37-річний чоловіки та 65-річна і 64-річна жінки. Також медики надали допомогу 58-річному і 66-річному чоловікам, які зазнали травм внаслідок обстрілу в м. Куп’янськ 13 грудня”, – уточнив начальник ХОВА.
Протягом доби росіяни випустили по Харківщині таке озброєння:
- КАБ;
- десять БпЛА типу “Герань-2”;
- шість fpv-дронів;
- вісім БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Богодухівському районі пошкоджені чотири приватні будинки, дві господарські будівлі, авто, три багатоповерхівки, енергомережі. А в Куп’янському – “прилетіло” по господарській споруді.
“В Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Піски-Радьківські), приватний будинок, господарчу споруду (с. Оскіл); у Харківському районі пошкоджено автомобіль (сел. Слатине); у Лозівському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Лозова); у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Старий Салтів)”, – додав начальник ХОВА.
