Вісім пожеж вирували в регіоні, про причини розповіли у ДСНС
З восьми пожеж, які розпочалися на Харківщині протягом минулої доби, половина – виникли внаслідок російських обстрілів, інформують у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Напередодні вдень ворожий безпілотник атакував приватний будинок у селі Піски-Радьківські на Ізюмщині. Внаслідок удару спалахнуло авто, постраждали двоє чоловіків – 1981 та 1990 року народження.
“У селі Рідний Край Золочівської громади Богодухівського району внаслідок влучань БпЛА горів автомобіль на площі пожежі 6 квадратних метрів. Пошкоджені чотири приватних будинки та дві господарчі споруди”, – пишуть у ДСНС.
А у Старому Салтові дрон ударив по даху приватного будинку. На місці “прильоту” розпочалася пожежа на площі 80 квадратних метрів.
Крім того, піротехніки виявили та вилучили 44 одиниці вибухонебезпечних предметів.
