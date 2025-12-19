Live

Вісім пожеж вирували в регіоні, про причини розповіли у ДСНС

Події 08:29   19.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
З восьми пожеж, які розпочалися на Харківщині протягом минулої доби, половина – виникли внаслідок російських обстрілів, інформують у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Напередодні вдень ворожий безпілотник атакував приватний будинок у селі Піски-Радьківські на Ізюмщині. Внаслідок удару спалахнуло авто, постраждали двоє чоловіків – 1981 та 1990 року народження.

“У селі Рідний Край Золочівської громади Богодухівського району внаслідок влучань БпЛА горів автомобіль на площі пожежі 6 квадратних метрів. Пошкоджені чотири приватних будинки та дві господарчі споруди”, – пишуть у ДСНС.

А у Старому Салтові дрон ударив по даху приватного будинку. На місці “прильоту” розпочалася пожежа на площі 80 квадратних метрів.

Крім того, піротехніки виявили та вилучили 44 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: Генштаб: протягом доби росіяни намагалися прорватися на Харківщині 18 разів

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
