Генштаб: протягом доби росіяни намагалися прорватися на Харківщині 18 разів
За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби в Харківській області було 18 боїв.
Дев’ять атак РФ відбили українські захисники на Південно-Слобожанському напрямку біля Стариці, Приліпки, Охрімівки та Вовчанська.
Стільки ж штурмів ворога стримали ЗСУ і на Куп’янському напрямку. Бої йшли в районі Курилівки, Піщаного, Петропавлівки, Глушківки, Новоплатонівки та Куп’янська.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 193 бойових зіткнення. Вчора противник завдав 74 авіаційних ударів, скинув 154 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4281 обстріл, зокрема 126 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5836 дронів-камікадзе“, – зазначили в Генштабі.
Втрати росіян такі:
19 Грудня 2025 в 08:13