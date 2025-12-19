Live

Генштаб: в течение суток россияне пытались прорваться на Харьковщине 18 раз

Украина 08:13   19.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: в течение суток россияне пытались прорваться на Харьковщине 18 раз

По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток в Харьковской области было 18 боев. 

Девять атак РФ отбили украинские защитники на Южно-Слобожанском направлении около Старицы, Прилипки, Охримовки и Волчанска.

Столько же штурмов врага сдержали ВСУ и на Купянском направлении. Бои шли в районе Куриловки, Песчаного, Петропавловки, Глушковки, Новоплатоновки и Купянска.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 193 боевых столкновения. Вчера противник нанес 74 авиационных удара, сбросил 154 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4281 обстрел, в том числе 126 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5836 дронов-камикадзе», – пишут в Генштабе.

Потери россиян следующие:

Читайте также: БпЛА и РСЗО «Град»: россияне нанесли удары по селам Харьковщины

Автор: Николь Костенко-Лагутина
