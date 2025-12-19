Генштаб: в течение суток россияне пытались прорваться на Харьковщине 18 раз
По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток в Харьковской области было 18 боев.
Девять атак РФ отбили украинские защитники на Южно-Слобожанском направлении около Старицы, Прилипки, Охримовки и Волчанска.
Столько же штурмов врага сдержали ВСУ и на Купянском направлении. Бои шли в районе Куриловки, Песчаного, Петропавловки, Глушковки, Новоплатоновки и Купянска.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 193 боевых столкновения. Вчера противник нанес 74 авиационных удара, сбросил 154 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4281 обстрел, в том числе 126 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5836 дронов-камикадзе», – пишут в Генштабе.
Потери россиян следующие:
Читайте также: БпЛА и РСЗО «Град»: россияне нанесли удары по селам Харьковщины
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Генштаб: в течение суток россияне пытались прорваться на Харьковщине 18 раз», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 декабря 2025 в 08:13;