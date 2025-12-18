БпЛА і РСЗВ «Град»: росіяни завдали ударів по селах Харківщини
БпЛА «Герань-2» атакував село Рідний Край Золочівської громади увечері, повідомив МГ «Об’єктив» голова Золочівської СВА Віктор Коваленко.
Атака сталася близько 20 години. Внаслідок влучання спалахнула легкова автівка, пошкоджені чотири приватні будинків, господарчі споруди та енергомережі.
На щастя, інформація про постраждалих не надходила.
Також 18 грудня росіяни із РСЗВ Град обстріляли село Одноробівка Золочівської громади. Внаслідок ударів пошкоджені два двоповерхові багатоквартирні будинки, два одноповерхові багатоквартирні будинки, енергомережі та господарчі споруди.
О 14 годині росіяни FPV-дроном поцілили приміщення непрацюючої музичної школи. Пошкоджені стіни, вікна, двері.
