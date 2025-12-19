Восемь пожаров бушевали в регионе, о причинах рассказали в ГСЧС
Из восьми пожаров, которые начались на Харьковщине в течение минувших суток, половина – возникли в результате российских обстрелов, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Накануне днем беспилотник атаковал частный дом в селе Пески-Радьковские на Изюмщине. В результате удара загорелось авто, пострадали двое мужчин – 1981 та 1990 года рождения.
«В селе Родной Край Золочевской громады Богодуховского района в результате попаданий БпЛА горел автомобиль на площади пожара 6 м кв. Повреждены четыре частных дома и две хозяйственные постройки», – пишут в ГСЧС.
А в Старом Салтове дрон ударил по крыше частного дома. На месте «прилета» начался пожар на площади 80 квадратных метров.
Кроме того, пиротехники выявили и изъяли 44 единицы взрывоопасных предметов.
