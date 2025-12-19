Синегубов: из-за обстрелов в регионе погиб мужчина, семь человек пострадали

Утром 19 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток россияне атаковали 12 населенных пунктов Харьковщины.

«В результате обстрелов один человек погиб, пострадали семь человек. В с. Пески-Радьковские Боровской громады пострадали 35-летний и 44-летний мужчины; в с. Благодатовка Кондрашовской громады погиб 22-летний мужчина, пострадали 66-летний, 39-летний и 37-летний мужчины и 65-летняя и 64-летняя женщины. Также медики оказали помощь 58-летнему и 66-летнему мужчине, которые получили травмы в результате обстрела в г. Купянск 13 декабря», – уточил начальник ХОВА.

В течение суток россияне выпустили по Харьковщине следующее вооружение:

КАБ;

десять БпЛА типа «Герань-2»;

шесть fpv-дронов;

восемь БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Богодуховском районе повреждены четыре частных дома, две хозпостройки, авто, три многоэтажки, энергосети. А в Купянском – «прилетело» по хозпостройке.

«В Изюмском районе поврежден автомобиль (с. Пески-Радьковские), частный дом, хозпостройка (с. Оскол); в Харьковском районе поврежден автомобиль (пос. Слатино); в Лозовском районе повреждено гражданское предприятие (г. Лозовая); в Чугуевском районе поврежден частный дом (пос. Старый Салтов)», – добавил Синегубов.