Автоматы и крупнокалиберный пулемет хотел провезти в Харьков мужчина – НГУ
О событии, что произошло 11 февраля на блокпосте, расположенном на въезде в Харьков со стороны Волчанска, рассказали в 5-й Слобожанской бригаде «Скиф» НГУ. Тогда нацгвардейцы остановили Volkswagen T5 без номеров.
В частности, во время проверки кинологом со служебной собакой Аморек в багажнике мужчины 1995 года рождения обнаружили пять автоматов и крупнокалиберный пулемет, которые водитель хотел ввезти в Харьков, отметили в НГУ.
В общем, добавляют нацгвардейцы, в течение февраля кинологи вместе со своими четырехлапыми побратимами предотвратили ввоз в Харьков:
- 66 единиц огнестрельного оружия разных типов,
- 46235 штук патронов различных калибров,
- 50 гранат разных видов,
- 14400 г. взрывчатых веществ,
- 745 штук взрывных устройств,
По данным фактам возбуждено 30 уголовных дел: 23 – по ст. 263 УКУ и 10 – по ст. 309 УКУ.
Как сообщала МГ «Объектив», более 55 килограммов взрывчатых веществ и тысячи боеприпасов изъяли сотрудники полиции в сотрудничестве с другими силовиками на блокпостах Харьковской области в течение 2025 года. Незаконное оружие обнаружили у 95 человек.
