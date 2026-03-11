Автоматы и крупнокалиберный пулемет хотел провезти в Харьков мужчина – НГУ

О событии, что произошло 11 февраля на блокпосте, расположенном на въезде в Харьков со стороны Волчанска, рассказали в 5-й Слобожанской бригаде «Скиф» НГУ. Тогда нацгвардейцы остановили Volkswagen T5 без номеров.

В частности, во время проверки кинологом со служебной собакой Аморек в багажнике мужчины 1995 года рождения обнаружили пять автоматов и крупнокалиберный пулемет, которые водитель хотел ввезти в Харьков, отметили в НГУ.

В общем, добавляют нацгвардейцы, в течение февраля кинологи вместе со своими четырехлапыми побратимами предотвратили ввоз в Харьков:

66 единиц огнестрельного оружия разных типов,

46235 штук патронов различных калибров,

50 гранат разных видов,

14400 г. взрывчатых веществ,

745 штук взрывных устройств,

По данным фактам возбуждено 30 уголовных дел: 23 – по ст. 263 УКУ и 10 – по ст. 309 УКУ.

Как сообщала МГ «Объектив», более 55 килограммов взрывчатых веществ и тысячи боеприпасов изъяли сотрудники полиции в сотрудничестве с другими силовиками на блокпостах Харьковской области в течение 2025 года. Незаконное оружие обнаружили у 95 человек.