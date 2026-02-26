Банду наркоторговцев отправляют под суд в Харькове (видео)
Дело в отношении пятерых человек, которым инкриминируют сбыт метадона на территории Харькова и других регионов Украины (ч. 3 ст. 27, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 УКУ), 23 февраля направили в Немышлянский райсуд.
По данным следствия, 27-летний организатор разработал схему незаконного сбыта метадона через специально созданный канал в мессенджере. Его сообщниками были 24-летняя знакомая и трое харьковчан: два 50-летних лица и 46-летний мужчина, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Всего правоохранители установили 32 эпизода преступной деятельности. Наркотики клиентам отправляли по почте и делали «закладки» на территории Харькова и области. Оплату получали на банковские карты. По предварительным подсчетам следствия, ежемесячно преступники зарабатывали около 800 тысяч гривен.
Фигурантов задержали 28 августа 2025 года. В ходе обысков правоохранители изъяли наркотические средства, мобильные телефоны, деньги, упаковочное оборудование и другие доказательства. Стоимость найденных наркотиков по ценам черного рынка составляла около 450 тысяч гривен.
Обвиняемым грозит до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Как сообщала МГ «Объектив», более 55 килограммов взрывчатых веществ и тысячи боеприпасов изъяли сотрудники полиции в сотрудничестве с другими силовиками на блокпостах Харьковской области в течение 2025 года. Незаконное оружие обнаружили у 95 человек.
