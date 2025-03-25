Пограбував дім на очах у власниці: харків’янина таки відправили у тюрму
28-річний харків’янин отримав вирок за грабіж. Апеляційний суд підтримав прокуратуру та призначив чоловіку реальний термін ув’язнення.
Подія сталася 25 травня минулого року. У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що фігурант вибив двері до одного з будинків, розташованого по провулку Полковницькому (колишня назва — Інтернаціональний) в Харкові, та проник всередину приміщення.
«Грабіжника не зупинило навіть те, що в цей час у будинку знаходилась власниця — 38-річна жінка. На крики потерпілої зловмисник не реагував і зміг вийти назовні разом зі «здобиччю» — побутовою технікою, яку встиг схопити і винести, після чого втік з місця події», – зазначили правоохоронці.
Суд першої інстанції призначив чоловіку п’ять років позбавлення волі з іспитовим строком на три роки. Однак правоохоронці не погодились із цим рішенням.
Колегія суддів Харківського апеляційного суду підтримала скаргу прокурора та призначила харків’янину п’ять років тюрми за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 14:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28-річний харків’янин отримав вирок за грабіж. Апеляційний суд підтримав прокуратуру та призначив чоловіку реальний термін ув’язнення.".