Ограбил дом на глазах у владелицы: харьковчанина таки отправили в тюрьму

28-летний харьковчанин получил приговор за грабеж. Апелляционный суд поддержал прокуратуру и назначил мужчине реальный срок заключения.

Событие произошло 25 мая прошлого года. В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что фигурант выбил дверь в один из домов, расположенный по переулку Полковницкому (бывшее название — Интернациональный) в Харькове, и проник внутрь помещения.

«Грабителя не остановило даже то, что в это время в доме находилась владелица — 38-летняя женщина. На крики потерпевшей злоумышленник не реагировал и смог выйти наружу вместе с «добычей» — бытовой техникой, которую успел схватить и вынести, после чего сбежал с места происшествия», — отметили правоохранители.

Суд первой инстанции назначил мужчине пять лет лишения свободы с испытательным сроком на три года. Однако правоохранители не согласились с этим решением.

Коллегия судей Харьковского апелляционного суда поддержала жалобу прокурора и назначила харьковчанину пять лет тюрьмы за грабеж, совершенный в условиях военного положения.