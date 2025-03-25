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Ограбил дом на глазах у владелицы: харьковчанина таки отправили в тюрьму

Общество 14:52   25.03.2025
Виктория Яковенко
Ограбил дом на глазах у владелицы: харьковчанина таки отправили в тюрьму Фото: id-legalgroup.com

28-летний харьковчанин получил приговор за грабеж. Апелляционный суд поддержал прокуратуру и назначил мужчине реальный срок заключения.

Событие произошло 25 мая прошлого года. В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что фигурант выбил дверь в один из домов, расположенный по переулку Полковницкому (бывшее название — Интернациональный) в Харькове, и проник внутрь помещения.

«Грабителя не остановило даже то, что в это время в доме находилась владелица — 38-летняя женщина. На крики потерпевшей злоумышленник не реагировал и смог выйти наружу вместе с «добычей» — бытовой техникой, которую успел схватить и вынести, после чего сбежал с места происшествия», — отметили правоохранители.

Суд первой инстанции назначил мужчине пять лет лишения свободы с испытательным сроком на три года. Однако правоохранители не согласились с этим решением.

Коллегия судей Харьковского апелляционного суда поддержала жалобу прокурора и назначила харьковчанину пять лет тюрьмы за грабеж, совершенный в условиях военного положения.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 14:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28-летний харьковчанин получил приговор за грабеж. Апелляционный суд поддержал прокуратуру и назначил мужчине реальный срок заключения.".