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На Харьковщине пьяный мужчина угнал авто у родного брата – полиция

Общество 13:39   25.03.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине пьяный мужчина угнал авто у родного брата – полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

17 марта к правоохранителям обратился 39-летний житель поселка Зидьки. Он сообщил, что его авто «ВАЗ» угнал родной брат, который был под хмельком, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Уже через 40 минут копы заметили разыскиваемую машину возле поселка Бутовка. По требованию правоохранителей водитель не остановился и пытался сбежать, добавили в полиции.

«Благодаря слаженным действиям полицейских автомобиль был остановлен на другой стороне поселка. За рулем находился 35-летний мужчина с явными признаками опьянения. Полицейские задержали нарушителя, а угнанный автомобиль вернули владельцу», — отметили в полиции.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УКУ. Если вину докажут, ему грозит от 3 до 5 лет ограничение или лишение свободы.

Кроме того, на фигуранта составили административные протоколы по: ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 124 КУоАП.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 13:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 марта к правоохранителям обратился 39-летний житель поселка Зидьки. Он сообщил, что его авто «ВАЗ» угнал родной брат, который был под хмельком.".