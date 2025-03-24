Житель Харькова продал фиктивную технику, его подозревают в мошенничестве

30-летний житель Харькова причастен к 22 фактам мошенничества, установила Нацполиция.

Мужчина «продал» фиктивной техники доверчивым гражданам на 1 миллион 200 тысяч гривен.

С декабря 2023 года по сентябрь 2024 года на странице интернет-магазина злоумышленник размещал объявления о продаже товаров и контактировал с покупателями через мессенджер-телеграмм. Он предлагал покупателю перечислить деньги на банковскую карту в виде полной предоплаты за товар. После дережного перевода мужчина не присылал товар покупателю.

За время аферы злоумышленник успел продать несуществующие спортивные вещи, технику, мобильные телефоны, квадрокоптеры, зарядные станции, аккумуляторы.

Следователи установили личность афериста – это 30-летний ранее судимый мужчина. В результате его мошеннических действий пострадали 22 человека.

По этим фактам против мужчины открыли уголовные производства по статье мошенничество.

Судом решает вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Правоохранители проверяют причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений.