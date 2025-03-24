Мешканець Харкова продавав фіктивну техніку, його підозрюють у шахрайстві

30-річний мешканець Харкова причетний до 22 фактів шахрайства, встановила Нацполіція.

Чоловік «продав» фіктивної техніки довірливим громадянам на 1 мільйон 200 тисяч гривень.

З грудня 2023 по вересень 2024 року на сторінці інтернет-магазину зловмисник розміщував оголошення про продаж товарів та контактував з покупцями через месенджер-телеграм. Він пропонував покупцю перерахувати гроші на банківську картку у вигляді повної передоплати за товар. Після отримання грошей, чоловік не надсилав товар покупцю.

За час афери зловмисник встиг «продати» відсутні спортивні речі, техніку, мобільні телефони, квадрокоптери, зарядні станції, акумуляторні батареї.

Слідчі встановили особу афериста – це 30-річний раніше судимий чоловік. Внаслідок його шахрайських дій постраждали 22 людини.

За цими фактами проти чоловіка відкрили кримінальні провадження по статті шахрайство.

Судом вирішує питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Правоохоронці наразі перевіряють причетність підозрюваного до скоєння інших аналогічних злочинів.