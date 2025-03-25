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На Харківщині п’яний чоловік угнав авто у рідного брата – поліція

Суспільство 13:39   25.03.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині п’яний чоловік угнав авто у рідного брата – поліція Фото: ГУНП в Харківській області

17 березня до правоохоронців звернувся 39-річний житель селища Зідьки. Він повідомив, що його авто «ВАЗ» викрав рідний брат, який був напідпитку, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Вже через 40 хвилин копи помітили розшукувану автівку біля селища Бутівка. На вимогу правоохоронців водій не зупинився та намагався втекти, додали у поліції.

«Завдяки злагодженим діям поліцейських автомобіль було зупинено на іншому боці селища. За кермом перебував 35-річний чоловік із явними ознаками сп’яніння. Поліцейські затримали порушника, а викрадений автомобіль повернули власнику», – зазначили у поліції.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Крім цього, на фігуранта склали адміністративні протоколи за: ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 124 КУпАП.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 13:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 березня до правоохоронців звернувся 39-річний житель селища Зідьки. Він повідомив, що його авто «ВАЗ» викрав рідний брат, який був напідпитку.".