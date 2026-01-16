Live

Два роки розбещував падчерку: житель Харківщини «сяде» на 15 років

Суспільство 12:34   16.01.2026
Вікторія Яковенко
Два роки розбещував падчерку: житель Харківщини «сяде» на 15 років Фото: Харківська обласна прокуратура

Вирок отримав 39-річний чоловік. Суд визнав його винним у вчиненні низки злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості малолітньої особи.

За даними Харківської обласної прокуратури, у Богодухові в 2022 році фігурант проживав разом зі своєю співмешканкою та її донькою. Тоді він почав вчиняти протиправні дії сексуального характеру щодо дитини. На той момент дівчинці було 10 років.

«Злочини зазвичай відбувалися, коли чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та користувався відсутністю матері, яка працювала. Протиправні дії тривали упродовж двох років. На прохання дитини зупинитися, сльози дівчинки, вітчим ніколи не реагував», – зазначили правоохоронці.

Дитина наважилася розповісти про пережите старшій сестрі, коли була у гостях в іншому регіоні України. Після цього родичка одразу звернулася до поліції та повідомила про злочин.

У вересні торік чоловіка затримали. У суді він повністю зізнався у скоєному, додали в прокуратурі.

Фігуранту призначили 15 років тюрми.

Читайте також: Довічне загрожує ґвалтівнику падчерки на Харківщині – прокуратура

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Два роки розбещував падчерку: житель Харківщини «сяде» на 15 років
Два роки розбещував падчерку: житель Харківщини «сяде» на 15 років
16.01.2026, 12:34
Правила комендантської години міняють, уночі можна виходити з дому (оновлено)
Правила комендантської години міняють, уночі можна виходити з дому (оновлено)
16.01.2026, 11:25
Цегла на плиті для обігріву квартири: ефективно чи небезпечно?
Цегла на плиті для обігріву квартири: ефективно чи небезпечно?
16.01.2026, 09:30
Новини Харкова – головне 16 січня: померла Гречаніна, ситуація зі світлом
Новини Харкова – головне 16 січня: померла Гречаніна, ситуація зі світлом
16.01.2026, 12:19
Аналітики ISW зафіксували просування ЗСУ на Харківщині
Аналітики ISW зафіксували просування ЗСУ на Харківщині
16.01.2026, 09:56
Синєгубов: напередодні РФ атакувала енергетичний об’єкт, била і по Харкову
Синєгубов: напередодні РФ атакувала енергетичний об’єкт, била і по Харкову
16.01.2026, 08:52

Новини за темою:

19.12.2025
Харків’янин таки “сяде” за продаж зброї: прокуратура оскаржила вирок
16.06.2025
Чоловік намагався підкупити копа на Харківщині, йому «світить» в’язниця
25.04.2025
Житель Харківщини проведе у тюрмі 11 років за роботу на окупантів
01.04.2025
Ухилянта на Харківщині посадили на три роки
25.03.2025
Пограбував дім на очах у власниці: харків’янина таки відправили у тюрму


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Два роки розбещував падчерку: житель Харківщини «сяде» на 15 років», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2026 в 12:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок отримав 39-річний чоловік. Суд визнав його винним у вчиненні низки злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості малолітньої особи.".