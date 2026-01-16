Два роки розбещував падчерку: житель Харківщини «сяде» на 15 років

Вирок отримав 39-річний чоловік. Суд визнав його винним у вчиненні низки злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості малолітньої особи.

За даними Харківської обласної прокуратури, у Богодухові в 2022 році фігурант проживав разом зі своєю співмешканкою та її донькою. Тоді він почав вчиняти протиправні дії сексуального характеру щодо дитини. На той момент дівчинці було 10 років.

«Злочини зазвичай відбувалися, коли чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та користувався відсутністю матері, яка працювала. Протиправні дії тривали упродовж двох років. На прохання дитини зупинитися, сльози дівчинки, вітчим ніколи не реагував», – зазначили правоохоронці.

Дитина наважилася розповісти про пережите старшій сестрі, коли була у гостях в іншому регіоні України. Після цього родичка одразу звернулася до поліції та повідомила про злочин.

У вересні торік чоловіка затримали. У суді він повністю зізнався у скоєному, додали в прокуратурі.

Фігуранту призначили 15 років тюрми.