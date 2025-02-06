Со взрывчаткой охотилась на ветерана ВСУ: харьковчанку подозревают в теракте

Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что задержали 38-летнюю харьковчанку, которую подозревают в организации теракта.

Инцидент произошел в конце января – когда возле дома ветерана ВСУ взорвалось самодельное взрывное устройство.

«Злоумышленницей оказалась 38-летняя местная безработная, которую российские спецслужбы дистанционно завербовали после ее антиукраинских комментариев в телеграм-каналах. Далее агентка получила от своего российского куратора инструкцию: забрать из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) и заложить его в зарытой автомобильной шине вблизи здания военного. Кроме того, она установила напротив его двора замаскированный мобильный телефон», – уточнили в СБУ.

Именно благодаря ему враг отслеживал передвижение жертвы и понимал, в какой момент необходимо активировать взрывчатку.

По данным следствия, подозреваемая пыталась скрываться от правоохранителей – носила парик, а вещи, в которых была во время подготовки взрыва, – хотела сжечь. Однако не успела – силовики нашли женщину.

«Во время обысков у задержанной изъят мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, где она переписывалась со своим российским куратором», – отметили правоохранители.

На данный момент женщина находится в СИЗО без права внесения залога. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.