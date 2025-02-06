Чубенко рассказал о состоянии пострадавшей на рынке в Харькове после удара РФ
Спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире нацмарафона сообщил о результатах ночного обстрела Харькова, а также о состоянии пострадавшей вследствие удара россиян.
«Жизни ничего не угрожает, то есть, есть реакция на стресс. Что касается общего состояния на локациях, где были попадания, то, в принципе, довольно серьезные разрушения на рынке. Десятки торговых рядов были повреждены, они изготовлены из стекла, изготовлены из гипсокартона, поэтому не очень серьезно укреплены. Соответственно, очень большие разрушения, у нас. В «Шахеде» около 50 килограммов взрывчатки, внутри находится, поэтому большие разрушения на месте», – отметил Чубенко.
Второй «прилет» в Харькове зафиксировали уже после полуночи. В Новобаварском районе враг обстрелял транспортное предприятие. Есть повреждения фасадов и остекления в админзданиях, обошлось без пострадавших, сообщил спикер. И добавил, что все это время правоохранители продолжают фиксировать военные преступления со стороны россиян.
«В нашем районе где-то более 70 подозрений именно военным РФ, которые причастны к совершенным преступлениям. Зафиксирована их причастность в ходе изучения оперативных документов, изучения информации от разведки, установления допросов военнопленных, взятых в плен на территории Украины во время ведения боевых действий, которые дали показания об участии в военных преступлениях во время оккупации или во время ведения боевых действий. Это касается только нашего региона», – акцентировал Чубенко.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: Со взрывчаткой охотилась на ветерана ВСУ: харьковчанку подозревают в теракте
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: барабашова, обстрел, прокуратура, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Чубенко рассказал о состоянии пострадавшей на рынке в Харькове после удара РФ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 11:49;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире нацмарафона сообщил о результатах ночного обстрела Харькова, а также о состоянии пострадавшей вследствие удара РФ.".