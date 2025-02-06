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Чубенко рассказал о состоянии пострадавшей на рынке в Харькове после удара РФ

Происшествия 11:49   06.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Чубенко рассказал о состоянии пострадавшей на рынке в Харькове после удара РФ

Спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире нацмарафона сообщил о результатах ночного обстрела Харькова, а также о состоянии пострадавшей вследствие удара россиян.

«Жизни ничего не угрожает, то есть, есть реакция на стресс. Что касается общего состояния на локациях, где были попадания, то, в принципе, довольно серьезные разрушения на рынке. Десятки торговых рядов были повреждены, они изготовлены из стекла, изготовлены из гипсокартона, поэтому не очень серьезно укреплены. Соответственно, очень большие разрушения, у нас. В «Шахеде» около 50 килограммов взрывчатки, внутри находится, поэтому большие разрушения на месте», – отметил Чубенко.

Второй «прилет» в Харькове зафиксировали уже после полуночи. В Новобаварском районе враг обстрелял транспортное предприятие. Есть повреждения фасадов и остекления в админзданиях, обошлось без пострадавших, сообщил спикер. И добавил, что все это время правоохранители продолжают фиксировать военные преступления со стороны россиян.

«В нашем районе где-то более 70 подозрений именно военным РФ, которые причастны к совершенным преступлениям. Зафиксирована их причастность в ходе изучения оперативных документов, изучения информации от разведки, установления допросов военнопленных, взятых в плен на территории Украины во время ведения боевых действий, которые дали показания об участии в военных преступлениях во время оккупации или во время ведения боевых действий. Это касается только нашего региона», – акцентировал Чубенко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 11:49;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире нацмарафона сообщил о результатах ночного обстрела Харькова, а также о состоянии пострадавшей вследствие удара РФ.".