Чубенко рассказал о состоянии пострадавшей на рынке в Харькове после удара РФ

Спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире нацмарафона сообщил о результатах ночного обстрела Харькова, а также о состоянии пострадавшей вследствие удара россиян.

«Жизни ничего не угрожает, то есть, есть реакция на стресс. Что касается общего состояния на локациях, где были попадания, то, в принципе, довольно серьезные разрушения на рынке. Десятки торговых рядов были повреждены, они изготовлены из стекла, изготовлены из гипсокартона, поэтому не очень серьезно укреплены. Соответственно, очень большие разрушения, у нас. В «Шахеде» около 50 килограммов взрывчатки, внутри находится, поэтому большие разрушения на месте», – отметил Чубенко.

Второй «прилет» в Харькове зафиксировали уже после полуночи. В Новобаварском районе враг обстрелял транспортное предприятие. Есть повреждения фасадов и остекления в админзданиях, обошлось без пострадавших, сообщил спикер. И добавил, что все это время правоохранители продолжают фиксировать военные преступления со стороны россиян.

«В нашем районе где-то более 70 подозрений именно военным РФ, которые причастны к совершенным преступлениям. Зафиксирована их причастность в ходе изучения оперативных документов, изучения информации от разведки, установления допросов военнопленных, взятых в плен на территории Украины во время ведения боевых действий, которые дали показания об участии в военных преступлениях во время оккупации или во время ведения боевых действий. Это касается только нашего региона», – акцентировал Чубенко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»