«Никакой компенсации у людей нет» – Терехов о ситуации на «Барабашово»
Мэр Харькова Игорь Терехов в очередной раз подчеркнул, что враг сменил тактику ударов по городу. В частности, противник начал массово «Шахедами» атаковать микрорайоны, гражданские и промышленные объекты.
«Вот последний раз, у нас был «прилет» 6 мая – 20 «Шахедов». Помимо этого, ПВО сбила 12 «Шахедов». Вы понимаете, какой «навал» делают россияне, чтобы запугать людей. Я уже говорил, что харьковчан не испугаешь. Мы несокрушимый город и будем держаться», — отметил мэр в эфире нацмарафона.
Он также рассказал, как после атаки приходит в себя рынок «Барабашово».
«Я сразу провел переговоры с руководством рынка и они работают над тем, чтобы предоставить другие торговые места на этом рынке пострадавшим предприятиям. Товар был полностью разрушен. Все сгорело. К сожалению, компенсации никакой у людей нет. Все, что возможно, как городская власть, мы делаем», — подчеркнул Терехов.
В частности, он напомнил, что в Харькове уже год бизнес имеет мораторий на налоги местного сбора.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака БпЛА, барабашова, Игорь Терехов, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 16:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в очередной раз подчеркнул, что враг сменил тактику ударов по городу. ".