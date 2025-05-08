Live
  • Чт 08.05.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.44
  • EUR 47.07

«Никакой компенсации у людей нет» – Терехов о ситуации на «Барабашово»

Общество 16:18   08.05.2025
Виктория Яковенко
«Никакой компенсации у людей нет» – Терехов о ситуации на «Барабашово» Фото: пресс-служба концерна «АВЭК и ко»

Мэр Харькова Игорь Терехов в очередной раз подчеркнул, что враг сменил тактику ударов по городу. В частности, противник начал массово «Шахедами» атаковать микрорайоны, гражданские и промышленные объекты.

«Вот последний раз, у нас был «прилет» 6 мая – 20 «Шахедов». Помимо этого, ПВО сбила 12 «Шахедов». Вы понимаете, какой «навал» делают россияне, чтобы запугать людей. Я уже говорил, что харьковчан не испугаешь. Мы несокрушимый город и будем держаться», — отметил мэр в эфире нацмарафона.

Он также рассказал, как после атаки приходит в себя рынок «Барабашово».

«Я сразу провел переговоры с руководством рынка и они работают над тем, чтобы предоставить другие торговые места на этом рынке пострадавшим предприятиям. Товар был полностью разрушен. Все сгорело. К сожалению, компенсации никакой у людей нет. Все, что возможно, как городская власть, мы делаем», — подчеркнул Терехов.

В частности, он напомнил, что в Харькове уже год бизнес имеет мораторий на налоги местного сбора.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: «Нельзя сравнивать бизнес в Харькове и Львове». Что просят для региона

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Почему россияне атакуют рынок «Барабашово» в Харькове — мнение Терехова 📹
Почему россияне атакуют рынок «Барабашово» в Харькове — мнение Терехова 📹
07.05.2025, 09:36
Терехов не в Харькове. Для чего мэр уехал в Германию (видео)
Терехов не в Харькове. Для чего мэр уехал в Германию (видео)
08.05.2025, 15:51
Новости Харькова — главное за 8 мая: жертвы «перемирия», успех Сил обороны
Новости Харькова — главное за 8 мая: жертвы «перемирия», успех Сил обороны
08.05.2025, 15:32
Сегодня 8 мая: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 мая: какой праздник и день в истории
08.05.2025, 06:00
В Харькове без света останутся несколько улиц на следующей неделе: адреса
В Харькове без света останутся несколько улиц на следующей неделе: адреса
07.05.2025, 15:26
Сколько в месяц экономит семья в Харькове на бесплатном проезде – Терехов 📹
Сколько в месяц экономит семья в Харькове на бесплатном проезде – Терехов 📹
08.05.2025, 16:34

Новости по теме:

16:12
После атаки БпЛА на Харьков спасли птенца, его назвали Дроном (фото)
19:34
Коммунальщики закрывали окна и убирали поврежденные деревья в Харькове
15:06
«Нельзя сравнивать бизнес в Харькове и Львове». Что просят для региона
08:20
Атака БпЛА на Харьков: прилетело по «Барабашово», 4 пострадавших (фото, видео)
06:25
20 ударов «Шахедов» по Харькову: пожар на рынке, пострадавшие

Вы читали новость: ««Никакой компенсации у людей нет» – Терехов о ситуации на «Барабашово»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 16:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в очередной раз подчеркнул, что враг сменил тактику ударов по городу. ".