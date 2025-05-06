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«Нельзя сравнивать бизнес в Харькове и Львове». Что просят для региона

Общество 15:06   06.05.2025
Виктория Яковенко
«Нельзя сравнивать бизнес в Харькове и Львове». Что просят для региона Фото: Олег Синегубов

Вице-президент Ассоциации недвижимости Украины Игорь Балака после очередной атаки БпЛА на Харьков, в результате которой, в частности, пострадал и бизнес, поднял вопрос «выживания предпринимателей в городе».

«У многих моих друзей, коллег, знакомых предпринимателей уже были «прилеты». Таких среди моих знакомых бизнесменов (от фэлпешников до крупного бизнеса) даже не десятки, а сотни! К кому-то прилетало в офис, к кому-то в склад, к кому-то в торговую точку. Это стало обыденностью. Кто-то восстановился. Кто-то уже не сможет. Сегодня ночью, под утро — новые удары. Пострадали торговые помещения, павильоны, магазины, рестораны, административные здания. И снова среди пострадавших те, кого я знаю лично. Они не эвакуировались. Они работают. Они держат удар. Без компенсаций. Без льгот. Без программ восстановления. Потому что э- то бизнес. А значит, государство разводит руками: «это не жилье», — пишет Балака.

Он отметил, что именно предприниматели платят налоги и снабжают людей работой. И подчеркивает: они поддерживают экономику Харьковщины даже под обстрелами.

«Как можно сравнивать их реальность с работающими в глубоком тылу? Еще раз: нельзя сравнивать ведение бизнеса в Харькове и, скажем, во Львове, Франыке или Закарпатье. И даже в Киеве. Это разные реальности. Но одинаковые экономические, финансовые и налоговые условия. Одинаковая ответственность. Одинаковые требования к ведению бизнеса. И это – абсурд. Поэтому мы говорим, вопим, просим, ​​настаиваем, требуем: Харьковщина нуждается в особом экономическом статусе. Слобожанщина – это прифронтовая территория! И она должна жить несколько по другим правилам», — акцентирует Балака.

Он уточнил, что об этом говорят в каждом кабинете и на каждой встрече.

«Ибо Харьков – это Форпост обороны страны. А Форпост не может выживать по правилам глубочайшего тыла. А харьковские предприниматели? Они не жалуются. Они держатся. Но это не значит, что можно делать вид, будто все нормально. Харьков, который мы знаем и любим, держится — пока держатся они», — констатировал Балака.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 15:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вице-президент Ассоциации недвижимости Украины Игорь Балака после атаки БпЛА на Харьков, в результате которой пострадал бизнес, поднял вопрос «выживания предпринимателей в городе».".