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Застолье в грузовике на «Барабашово» обернулось для мужчины приговором

Общество 14:22   16.05.2025
Виктория Яковенко
Застолье в грузовике на «Барабашово» обернулось для мужчины приговором Фото: id-legalgroup.com

В Харькове приговорили 40-летнего мужчину за жестокое избиение брата.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что речь идет о событиях февраля 2021 года. Тогда, установило следствие, фигурант, который уже имел проблемы с законом, вместе с братом распивал алкоголь в грузовике на территории автостоянки ТЦ «Барабашово». Оба временно подрабатывали грузчиками.

«Во время застолья между родственниками возник конфликт. В ходе ссоры фигурант стал избивать брата коленями в участок ребер. От полученных ударов потерпевший стал задыхаться. В результате избиения мужчина получил тяжкие телесные повреждения», — отметили правоохранители.

В суде мужчина признал вину частично. Он объяснил, что брат якобы спровоцировал его на драку, добавили в прокуратуре.

Фигуранта признали виновным в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УКУ). Он проведет в тюрьме пять лет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 14:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове приговорили 40-летнего мужчину за жестокое избиение брата.".