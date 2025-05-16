Застолье в грузовике на «Барабашово» обернулось для мужчины приговором
В Харькове приговорили 40-летнего мужчину за жестокое избиение брата.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что речь идет о событиях февраля 2021 года. Тогда, установило следствие, фигурант, который уже имел проблемы с законом, вместе с братом распивал алкоголь в грузовике на территории автостоянки ТЦ «Барабашово». Оба временно подрабатывали грузчиками.
«Во время застолья между родственниками возник конфликт. В ходе ссоры фигурант стал избивать брата коленями в участок ребер. От полученных ударов потерпевший стал задыхаться. В результате избиения мужчина получил тяжкие телесные повреждения», — отметили правоохранители.
В суде мужчина признал вину частично. Он объяснил, что брат якобы спровоцировал его на драку, добавили в прокуратуре.
Фигуранта признали виновным в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УКУ). Он проведет в тюрьме пять лет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: барабашова, драка, новости Харькова, приговор;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 14:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове приговорили 40-летнего мужчину за жестокое избиение брата.".