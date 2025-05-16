В ВСУ нашли «крота», он хотел «залечь на дно» в Харькове – СБУ

Правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, находясь в составе ВСУ, наводил российские удары по позициям своего подразделения.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, фигурант — 31-летний водитель штурмового полка ВСУ, выполнявший задачи на Курском направлении.

«По заданию российского куратора, «крот» сделал для ФСБ удаленный доступ к своему телефону, чтобы оккупанты могли отслеживать его геолокацию в режиме онлайн. Таким образом, агрессор пытался использовать предателя как «живой маяк» для наведения ударов по СОУ. Перед обстрелом оккупанты посылали ему сообщения, чтобы он срочно вышел из зоны огневого поражения», — выяснили в СБУ.

Правоохранители добавили, что впоследствии фигурант самовольно покинул воинскую часть и выехал в Харьков, где «залег на дно» и ожидал дальнейших инструкций куратора из ФСБ.

«От него агент надеялся получить план «эвакуации» в РФ, который ему обещал российский спецслужб. Впрочем, сотрудники СБУ предотвратили это и задержали фигуранта в его доме в Харькове. У «крота» изъяли мобильный телефон с доказательствами», — добавили в СБУ.

Мужчине сообщили о подозрении в госизмене. Сейчас он – в СИЗО. Если вину докажут, ему «светит» пожизненное с конфискацией имущества.

«Синхронно с задержанием СБУ провела комплексные меры по обеспечению локаций украинских войск на передовой», — отметили правоохранители.