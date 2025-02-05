Live
  • Ср 05.02.2025
  • Харків  -1°С
  • USD 41.76
  • EUR 43.12

Ім’я шостого загиблого через удар по Ізюму, звідки РФ запустила ракету

Суспільство 17:02   05.02.2025
Вікторія Яковенко
Ім’я шостого загиблого через удар по Ізюму, звідки РФ запустила ракету Фото: Борівська селищна рада

61-річний чоловік, який помер у лікарні через отримані поранення внаслідок удару РФ по місту Ізюм на Харківщині, – Григорій Ткачов.

Він був жителем села Підлиман, розповіли в Борівській селищній раді.

«Григорій Васильович переїхав до нашої громади з Купʼянська та мешкав з дружиною у Підлимані», – йдеться у повідомленні.

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону заявив: правоохоронці вже точно встановили, що 4 лютого росіяни вдарили по місту ракетою «Іскандер».

«Ворог чітко розумів куди він б’є. Це вдень. Це цивільні об’єкти, де велика кількість людей отримують соцпослуги, адміністративні послуги. 56 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Чотири людини перебувають ще у лікарні. З них троє – діти. Дві дитини у важкому стані. У найважчому стані – дівчинка 14 років. Лікарі борються за її життя», – зазначив Синєгубов.

Він додав, що внаслідок «прильоту» постраждали три багатоквартирні будинки та 10 приватних домогосподарств. Було вибито 900 вікон, 800 з них вже зашили.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Оновлено о 17:02.  Ракета «Іскандер-М», яка вдарила по центру Ізюма 4 лютого, була запущена з території військового полігону у Ростовській області РФ, встановили у Харківській обласній прокуратурі.

«Правоохоронці вживають всіх заходів для встановлення вищого військового-політичного командування, які віддали наказ завдати ракетний удар, та безпосередніх виконавців вчинення цього злочину. Слідство триває», – розповів начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, облпрокуратури Спартак Борисенко.

Читайте також: Ще одна жертва удару по Ізюму: в лікарні помер 61-річний чоловік

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Вулиці Серпової немає більше в Харкові, є Спецпідрозділу Кракен
Вулиці Серпової немає більше в Харкові, є Спецпідрозділу Кракен
05.02.2025, 17:20
DeepState: ворог створив ще один плацдарм на березі Осколу, де просунулась РФ
DeepState: ворог створив ще один плацдарм на березі Осколу, де просунулась РФ
05.02.2025, 16:54
З полону РФ повернулися 11 захисників з Харківщини: дані Синєгубова
З полону РФ повернулися 11 захисників з Харківщини: дані Синєгубова
05.02.2025, 16:37
У Терехова з’явився новий заступник. Ним став експрацівник ХОВА
У Терехова з’явився новий заступник. Ним став експрацівник ХОВА
05.02.2025, 16:21
150 українців повернулися додому з полону РФ – Зеленський (фото)
150 українців повернулися додому з полону РФ – Зеленський (фото)
05.02.2025, 16:06
Ім’я шостого загиблого через удар по Ізюму, звідки РФ запустила ракету
Ім’я шостого загиблого через удар по Ізюму, звідки РФ запустила ракету
05.02.2025, 17:02

Новини за темою:

15:10
Ще одна жертва удару по Ізюму: в лікарні помер 61-річний чоловік
13:13
Чи захотіли евакуюватись люди після удару по Ізюму – коментар мера міста
11:09
Зруйнована будівля міськради, багатоповерхівки – що відбувається в Ізюмі
21:59
По Ізюму вдарив “Іскандер”: серед загиблих вагітна, постраждалих понад 50
17:38
Загиблі від удару по Ізюму сестри – мешканки Борівщини: там оголосили жалобу

Ви читали новину: «Ім’я шостого загиблого через удар по Ізюму, звідки РФ запустила ракету»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 17:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "61-річний чоловік, який помер у лікарні через отримані поранення внаслідок удару РФ по місту Ізюм на Харківщині, – Григорій Ткачов.".