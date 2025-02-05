Ім’я шостого загиблого через удар по Ізюму, звідки РФ запустила ракету
61-річний чоловік, який помер у лікарні через отримані поранення внаслідок удару РФ по місту Ізюм на Харківщині, – Григорій Ткачов.
Він був жителем села Підлиман, розповіли в Борівській селищній раді.
«Григорій Васильович переїхав до нашої громади з Купʼянська та мешкав з дружиною у Підлимані», – йдеться у повідомленні.
Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону заявив: правоохоронці вже точно встановили, що 4 лютого росіяни вдарили по місту ракетою «Іскандер».
«Ворог чітко розумів куди він б’є. Це вдень. Це цивільні об’єкти, де велика кількість людей отримують соцпослуги, адміністративні послуги. 56 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Чотири людини перебувають ще у лікарні. З них троє – діти. Дві дитини у важкому стані. У найважчому стані – дівчинка 14 років. Лікарі борються за її життя», – зазначив Синєгубов.
Він додав, що внаслідок «прильоту» постраждали три багатоквартирні будинки та 10 приватних домогосподарств. Було вибито 900 вікон, 800 з них вже зашили.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Оновлено о 17:02. Ракета «Іскандер-М», яка вдарила по центру Ізюма 4 лютого, була запущена з території військового полігону у Ростовській області РФ, встановили у Харківській обласній прокуратурі.
«Правоохоронці вживають всіх заходів для встановлення вищого військового-політичного командування, які віддали наказ завдати ракетний удар, та безпосередніх виконавців вчинення цього злочину. Слідство триває», – розповів начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, облпрокуратури Спартак Борисенко.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ізюм, жертва, Олег Синегубов, умер;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "61-річний чоловік, який помер у лікарні через отримані поранення внаслідок удару РФ по місту Ізюм на Харківщині, – Григорій Ткачов.".