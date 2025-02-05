Имя шестого погибшего из-за удара по Изюму, откуда РФ запустила ракету

61-летний мужчина, который умер в больнице из-за полученных ранений в результате удара РФ по городу Изюм в Харьковской области, — Григорий Ткачев.

Он был жителем села Подлиман, рассказали в Боровском поселковом совете.

«Григорий Васильевич переехал в нашу громаду из Купянска и жил с женой в Подлимане», — говорится в сообщении.

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона заявил: правоохранители уже точно установили, что 4 февраля россияне ударили по городу ракетой «Искандер».

«Враг четко понимал, куда он бьет. Это днем. Это гражданские объекты, где множество людей получают соцуслуги, административные услуги. То есть целью его было удар по нашим гражданским. 56 человек получили ранения разной степени тяжести. Четыре человека находятся еще в больнице. Из них трое – дети. Два ребенка в тяжелом состоянии. В самом тяжелом состоянии – девочка 14 лет. Врачи борются за ее жизнь», – отметил Синегубов.

Он добавил, что в результате «прилета» пострадали три многоквартирных дома и 10 частных домохозяйств. Было выбито 900 окон, 800 из них уже зашили.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Обновлено в 17:02. Ракета «Искандер-М», ударившая по центру Изюма 4 февраля, была запущена с территории военного полигона в Ростовской области РФ, установили в Харьковской областной прокуратуре.

«Правоохранители принимают все меры для установления высшего военно-политического командования, которые отдали приказ нанести ракетный удар, и непосредственных исполнителей совершения этого преступления. Следствие продолжается», – рассказал начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, облпрокуратуры Спартак Борисенко.