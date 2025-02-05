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Ще одна жертва удару по Ізюму: в лікарні помер 61-річний чоловік

Події 15:10   05.02.2025
Вікторія Яковенко
Ще одна жертва удару по Ізюму: в лікарні помер 61-річний чоловік Фото: Олег Синєгубов

У лікарні помер 61-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок удару РФ по місту Ізюм на Харківщині 4 лютого.

«Лікарі добу боролися за його життя, але врятувати не вдалось», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, близько 11:35 4 лютого військові РФ завдали удару ракетою «Іскандер» по мерії в Ізюмі. Частина будівлі обвалилася. Пошкоджені будинки поруч. Загинули п’ятеро людей: дві сестри 18 та 19 років (старша була вагітна) та троє чоловіків віком від 40 до 70 років. Близько пів сотні людей постраждали. Серед поранених місцеві жителі, які прийшли отримати державні послуги, і люди, які живуть поряд або просто проходили повз, у тому числі троє дітей. Це хлопчик 6 років та дві дівчинки 14 та 16 років, повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко. На удар відреагував президент Володимир Зеленський. 5 лютого директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокіл повідомив, що кількість постраждалих внаслідок обстрілу зросла до 57, а тіла всіх загиблих уже ідентифікували.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 15:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У лікарні помер 61-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок удару РФ по місту Ізюм на Харківщині 4 лютого.".