Хто загинув під обстрілом в Ізюмі, кількість поранених зростає: подробиці ХОВА

Нові подробиці щодо вчорашнього удару по Ізюму озвучив в етері нацмарафону директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.

Він повідомив, що кількість постраждалих внаслідок удару зросла до 57. Троє людей перебувають у тяжкому стані, решта – отримали середні та легкі травми. Сокол також розповів, що тіла всіх загиблих уже ідентифіковані.

“Люди з Борової виїхали до Ізюма отримувати адміністративні послуги і, на жаль, потрапили під ракетний обстріл і загинули. Так, є інформація, що одна з дівчин була вагітна і це додатковий сум приносить”, – сказав Сокол.

Залякування та дестабілізація нормального життя в громаді – такою була головна мета окупантів, коли вони випускали “Іскандер” по місту, упевнений директор департаменту.

“Виключно терор. Щодо ліквідації наслідків, то комунальні служби, регіональні служби – всі готові до ліквідації наслідків після цих ракетних ударів. Відпрацьований порядок дій на місці влучання відразу формується штаб, який вже діє за визначеним алгоритмом. Тобто, абсолютно всі аспекти, які відбуваються після влучення та ракетного обстрілу, всі аспекти відпрацьовані вже і працюємо по визначеним алгоритмам”, – додав Сокол.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, близько 11:35 військові РФ завдали удару ракетою «Іскандер» по мерії в Ізюмі. Частина будівлі обвалилася. Пошкоджені будинки поруч. Загинули п’ятеро людей: дві сестри 18 та 19 років (старша була вагітна) та троє чоловіків віком від 40 до 70 років. Близько пів сотні людей постраждали. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, більшість – працівники податкової, Служби у справах дітей, відділу Державної виконавчої служби, медичного коледжу та інших установ. Також серед поранених місцеві жителі, які прийшли отримати державні послуги, і люди, які живуть поряд або просто проходили повз, у тому числі троє дітей. Це хлопчик 6 років та дві дівчинки 14 та 16 років, повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко. З дітей у найважчому стані 14-річна дівчинка – у неї поранення живота та плеча. Більшість постраждалих поранені уламками ракети та склом. Чубенко зазначив, що у місті була повітряна тривога, але від моменту виявлення ракети до «прильоту» минуло менш як хвилина. Тому шансів дістатися до укриття люди не мали. На удар відреагував президент Володимир Зеленський.