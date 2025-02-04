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Зеленський відреагував на удар по Ізюму та показав відео з місця «прильоту»

Репортаж 13:38   04.02.2025
Вікторія Яковенко
Зеленський відреагував на удар по Ізюму та показав відео з місця «прильоту» Скриншот

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця ракетного удару по місту Ізюм на Харківщині.

«Триває рятувальна операція після ракетного удару росіян по місту. Через цей удар зруйновано частину будівлі міської ради. Станом на зараз відомо, що є постраждалі – 20 людей поранено. На жаль, п’ятеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Із цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили – сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, – щоб зупинити терор і захистити життя», – написав Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський

Нагадаємо, 4 лютого, попередньо балістичною ракетою, армія РФ вдарила по адмінбудівлі в центрі Ізюма. Відомо, що внаслідок «прильоту» загинули п’ять людей, 24 людини шпиталізували, серед них – 15 річна дівчинка.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2025 в 13:38;

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