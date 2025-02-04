Зеленський відреагував на удар по Ізюму та показав відео з місця «прильоту»
Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця ракетного удару по місту Ізюм на Харківщині.
«Триває рятувальна операція після ракетного удару росіян по місту. Через цей удар зруйновано частину будівлі міської ради. Станом на зараз відомо, що є постраждалі – 20 людей поранено. На жаль, п’ятеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Із цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили – сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, – щоб зупинити терор і захистити життя», – написав Зеленський.
Відео: Володимир Зеленський
Нагадаємо, 4 лютого, попередньо балістичною ракетою, армія РФ вдарила по адмінбудівлі в центрі Ізюма. Відомо, що внаслідок «прильоту» загинули п’ять людей, 24 людини шпиталізували, серед них – 15 річна дівчинка.
Читайте також: Удар «шахеда» по Харкову 1 лютого: перші хвилини після «прильоту» (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Репортаж, Харків; Теги: Ізюм, Владимир зеленский, удар;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Зеленський відреагував на удар по Ізюму та показав відео з місця «прильоту»»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2025 в 13:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця ракетного удару по місту Ізюм на Харківщині.".