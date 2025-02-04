Зеленский отреагировал на удар по Изюму и показал видео с места «прилета»

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места ракетного удара по городу Изюм в Харьковской области.

«Продолжается спасательная операция после ракетного удара россиян по городу. Из-за этого удара разрушена часть здания городского совета. На сейчас известно, что есть пострадавшие – 20 человек ранены. К сожалению, пять человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. С этой жестокостью невозможно примириться. Нужно давить на Россию, применять больше силы – силы оружия, силы санкций, силы дипломатии, – чтобы остановить террор и защитить жизнь», — написал Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский

Напомним, 4 февраля, предварительно баллистической ракетой, армия РФ ударила по админзданию в центре Изюма. Известно, что в результате «прилета» погибли пять человек, 24 человека госпитализировали, среди них – 15-летняя девочка.