Live
  • Ср 05.02.2025
  • Харків  -2°С
  • USD 41.76
  • EUR 43.12

Вночі у Харкові були вибухи: пошкоджена пам’ятка архітектури (доповнено)

Події 07:34   05.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі у Харкові були вибухи: пошкоджена пам’ятка архітектури (доповнено)

Перший вибух у Харкові пролунав близько 02:45. 

Доповнено о 07:34. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, росіяни били по місту БпЛА “Герань-2”.

“Пошкоджено та горів дах нежитлової будівлі – пам’ятки архітектури. Пожежу локалізували о 05:20 хв. Постраждала одна людина, яка проживала у багатоповерхівці навпроти, – гостра реакція на стрес”, – уточнив Синєгубов.

Він додав, що ще один удар припав по даху нежитлової будівлі.

“Також пошкоджено скління вікон 7-ми корпусів навчального закладу. Без постраждалих”, – додав начальник ХОВА.

Майже за годину до «прильоту» Повітряні сили повідомили, що із Сумської області у бік Харківської рухаються «Шахеди».

О 02:45 мер Ігор Терехов підтвердив: у місті пролунав вибух. 

Маємо інформацію про удар “Шахедом“, – написав міський голова.

Пізніше він уточнив: прилетіло по адмінбудівлі в Салтівському районі. На місці удару почалася пожежа.

У багатоповерхівці, що навпроти, вибиті вікна. Постраждала АЗС. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила. На місці працюють усі відповідні служби“, – зазначив Терехов.

Невдовзі пролунав ще один вибух. На цей раз під ударом опинився Основ’янський район. 

“На місці влучення пожежа”, – додав мер.

Читайте також: Знімальну групу нацмарафону атакував дрон на Харківщині: поранений оператор

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Росіяни просунулися одразу на кількох ділянках на Куп’янщині – Deep State
Росіяни просунулися одразу на кількох ділянках на Куп’янщині – Deep State
05.02.2025, 07:59
Вночі у Харкові були вибухи: пошкоджена пам’ятка архітектури (доповнено)
Вночі у Харкові були вибухи: пошкоджена пам’ятка архітектури (доповнено)
05.02.2025, 07:34
Новини Харкова — головне за 5 лютого: вночі росіяни били по місту
Новини Харкова — головне за 5 лютого: вночі росіяни били по місту
05.02.2025, 07:20
Сьогодні 5 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 5 лютого: яке свято та день в історії
05.02.2025, 06:00
Прапори союзників не врятували: у центрі Харкова повалили пам’ятник (фото)
Прапори союзників не врятували: у центрі Харкова повалили пам’ятник (фото)
04.02.2025, 21:29
“У розшуку за СЗЧ”: у Харківському ОТЦК відхрестилися від спійманого з валютою
“У розшуку за СЗЧ”: у Харківському ОТЦК відхрестилися від спійманого з валютою
04.02.2025, 22:57

Новини за темою:

12:03
“Шахед” впав у Харкові вночі: пошкодження приватних домів показала прокуратура
21:39
Вибухи в Харкові: Терехов інформує, що всі «прильоти» були за межами міста
08:09
Аварійні відключення світла розпочалися на Харківщині – “Укренерго”
17:22
Вибухи чули у Харкові: були пуски КАБів, що відомо
18:10
Вибухи чули у Харкові: РФ вдарила по Слатиному та Золочеву (доповнюється)

Ви читали новину: «Вночі у Харкові були вибухи: пошкоджена пам’ятка архітектури (доповнено)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 07:34;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший вибух у Харкові пролунав близько 02:45. ".