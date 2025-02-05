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Ночью в Харькове были взрывы: повреждена памятка архитектуры (дополнено)

Происшествия 07:34   05.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ночью в Харькове были взрывы: повреждена памятка архитектуры (дополнено)

Первый взрыв в Харькове прозвучал около 02:45. 

Дополнено в 07:34. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, россияне били по городу БпЛА «Герань-2».

«Повреждена и горела крыша нежилого здания — памятники архитектуры. Пожар локализовали в 05:20 мин. Пострадал один человек, проживавший в многоэтажке напротив – острая реакция на стресс», – уточнил Синегубов.

Он добавил, что еще один удар пришелся по крыше нежилого здания.

«Также повреждено остекление окон 7 корпусов учебного заведения. Без пострадавших», – добавил начальник ХОВА.

Почти за час до «прилета» Воздушные силы сообщили, что из Сумской области в сторону Харьковской движутся «Шахеды».

В 02:45 мэр Игорь Терехов подтвердил: в городе раздался взрыв. 

«Есть информация об ударе «Шахедом», – написал городской голова.

Позже он уточнил: прилетело по админзданию в Салтовском районе. На месте удара начался пожар.

«В многоэтажке напротив выбиты окна. Пострадала АЗС. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. На месте работают все соответствующие службы», – уточнил Терехов.

Вскоре прозвучал еще один взрыв. На этот раз под ударом оказался Основянский район. 

«На месте попадания пожар», – добавил мэр.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 07:34;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый взрыв в Харькове прозвучал около 02:45. ".