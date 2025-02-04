Съемочную группу нацмарафона атаковал FPV-дрон на Харьковщине: ранен оператор

Возле города Волчанск Харьковской области днем 4 февраля российские военные атаковали FPV-дроном команду ТСН и 1+1 Марафон.

Журналисты снимали сюжет об украинских военных, информируют в Харьковской областной прокуратуре. Получил ранения 31-летний оператор. Его доставили в больницу. Медики оказывают мужчине необходимую помощь.

На сайте ТСН сообщили, что под обстрел попали журналист Александр Моторный и оператор Павел Бориско, которые снимали репортаж о работе украинских операторов БпЛА на позициях неподалеку от Волчанска. Оператор получил множественные осколочные ранения и перелом ноги.

«В какой-то момент вокруг начался артиллерийский обстрел. Ребята сказали, что, скорее всего, будет штурм. Им пришла команда на взлет. Ребята полетели — мы с Пашей сняли первый старт», — рассказал Моторный.

Бориско снимал запуск следующего беспилотника и был рядом с членом экипажа. В этот момент их атаковал вражеский дрон.

«Сначала думал, что прилетела артиллерия. Через секунд 30 мы выскочили на улицу — я увидел Павла возле укрытия. Сразу к нему подскочил — он лежал раненый, весь в крови. Второй парень — снаряжающий, пострадал еще больше… У Павла нога сломана. Подбежал командир расчета, перетянул турникет, как положено. Стабилизировали ногу шиной», — вспоминает Моторный.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).