Знімальну групу нацмарафону атакував дрон на Харківщині: поранений оператор

Біля міста Вовчанськ Харківської області вдень 4 лютого російські військові атакували FPV-дроном команду ТСН та 1+1 Марафон.

Журналісти знімали сюжет про українських військових, інформують у Харківській обласній прокуратурі. Зазнав поранення 31-річний оператор. Його доправили до лікарні. Медики надають чоловікові необхідну допомогу.

На сайті ТСН повідомили, що під обстріл потрапили журналіст Олександр Моторний і оператор Павло Бориско, які знімали репортаж про роботу українських операторів БпЛА на позиціях неподалік Вовчанська. Оператор отримав множинні уламкові поранення та перелом ноги.

“В якийсь момент довкола розпочався артилерійський обстріл. Хлопці сказали, що, скоріш за все, буде штурм. Їм прийшла команда на зліт. Хлопці полетіли – ми з Пашею зняли перший старт”, — розповів Моторний.

Бориско фільмував запуск наступного безпілотника і був поряд з членом екіпажу. У цей момент їх атакував ворожий дрон.

“Спочатку думав, що прилетіла артилерія. Через секунд 30 ми вискочили на вулицю – я побачив Павла біля схованки. Одразу до нього підскочив – він лежав поранений, весь в крові. Другий хлопець – споряджаючий, постраждав ще більше… В Павла нога зламана. Підбіг командир розрахунку, перетягнув турнікет, як годиться. Стабілізували ногу шиною”, — згадує Моторний.

Розпочато досудове розслідування за фактом скоєння воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).