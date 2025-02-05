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Кто погиб под обстрелом в Изюме, количество раненых растет – подробности ХОВА

Происшествия 09:36   05.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Кто погиб под обстрелом в Изюме, количество раненых растет – подробности ХОВА Скриншот

Новые подробности, касательно вчерашнего удара по Изюму озвучил в эфире нацмарафона директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.

Он сообщил, что количество пострадавших вследствие удара возросло до 57. Трое людей находятся в тяжелом состоянии, остальные – получили средние и легкие травмы. Сокол также рассказал, что тела всех погибших уже идентифицированы.

«Люди из Боровой выехали в Изюм получать административные услуги и, к сожалению, попали под ракетный обстрел и погибли. Да, есть информация, что одна из девушек была беременна и это дополнительную грусть приносит», – сказал Сокол.

Запугивание и дестабилизация нормальной жизни в громаде – такой была главная цель оккупантов, когда они выпускали «Инскандер» по городу, уверен директор департамента.

«Только террор. Что касается ликвидации последствий, то коммунальные службы, региональные службы все готовы к ликвидации последствий после этих ракетных ударов. Отработанный порядок действий на месте попадания – сразу формируется штаб, уже действующий по определенному алгоритму. То есть, абсолютно все аспекты, происходящие после попадания и ракетного обстрела, все аспекты уже отработаны и работаем по определенным алгоритмам», – добавил Сокол.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, около 11:35 военные РФ нанесли удар ракетой «Искандер» по мэрии в Изюме. Часть здания обвалилась. Повреждены дома вокруг. Погибли пять человек: две сестры 18 и 19 лет (старшая была беременна) и трое мужчин в возрасте от 40 до 70 лет. Около полусотни человек пострадали. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, большинство — работники налоговой, Службы по делам детей, отдела Государственной исполнительной службы, медицинского колледжа и других учреждений. Также среди раненых местные жители, пришедшие получить государственные услуги, и люди, которые живут рядом или просто проходили мимо, в том числе три ребенка. Это мальчик 6 лет и две девочки 14 и 16 лет, сообщил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко. Из детей в самом тяжелом состоянии 14-летняя девочка — у нее ранения живота и плеча. Большинство пострадавших ранены осколками ракеты и стеклом. Чубенко отметил, что в городе была воздушная тревога, но от момента обнаружения ракеты до «прилета» прошло меньше минуты. Поэтому шансов добраться до укрытия у людей не было. На удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 09:36;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новые подробности, касательно вчерашнего удара по Изюму озвучил в эфире нацмарафона директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.".