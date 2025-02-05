Чи захотіли евакуюватись люди після удару по Ізюму – коментар мера міста
Після ракетної атаки РФ на Ізюм на Харківщині жителі міста не зверталися до мерії з проханням евакуюватись. Міський голова Валерій Марченко відзначив, що до 4 лютого останній обстріл був понад три місяці тому.
«Безпекова ситуація на даний час – більш-менш, якщо навіть порівнювати з Харковом, у нас безпечніше було. Про нас забувають, і потім окупанти про себе нагадують такими обстрілами», – розповів Марченко в етері «Суспільне. Студія».
Він також розповів, що наразі на місці «прильоту» продовжують працювати комунальники. Зокрема, забивають вікна та вивозять сміття. Марченко повідомив, що вже є домовленості з благодійними організаціями щодо заміни вибитих вікон в постраждалих багатоповерхівках.
«На даний час 57 травмованих. З них – 44 працівники служб, які знаходились у будівлі поруч. Четверо людей загинули на вулиці, які знаходились біля будівлі Ізюмської міської ради. Вони чекали черги в паспортний стол. Один загиблий – це працівник котельні», – додав Марченко.
Нагадаємо, близько 11:35 4 лютого військові РФ завдали удару ракетою «Іскандер» по мерії в Ізюмі. Частина будівлі обвалилася. Пошкоджені будинки поруч. Загинули п’ятеро людей: дві сестри 18 та 19 років (старша була вагітна) та троє чоловіків віком від 40 до 70 років. Близько пів сотні людей постраждали. Серед поранених місцеві жителі, які прийшли отримати державні послуги, і люди, які живуть поряд або просто проходили повз, у тому числі троє дітей. Це хлопчик 6 років та дві дівчинки 14 та 16 років, повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко. На удар відреагував президент Володимир Зеленський. 5 лютого директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокіл повідомив, що кількість постраждалих внаслідок обстрілу зросла до 57, а тіла всіх загиблих уже ідентифікували.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ізюм, АО "Харьковгаз", евакуація, марченко, удар;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чи захотіли евакуюватись люди після удару по Ізюму – коментар мера міста»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 13:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після ракетної атаки РФ на Ізюм на Харківщині жителі міста не зверталися до мерії з проханням евакуюватись. ".