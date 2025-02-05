Чи захотіли евакуюватись люди після удару по Ізюму – коментар мера міста

Після ракетної атаки РФ на Ізюм на Харківщині жителі міста не зверталися до мерії з проханням евакуюватись. Міський голова Валерій Марченко відзначив, що до 4 лютого останній обстріл був понад три місяці тому.

«Безпекова ситуація на даний час – більш-менш, якщо навіть порівнювати з Харковом, у нас безпечніше було. Про нас забувають, і потім окупанти про себе нагадують такими обстрілами», – розповів Марченко в етері «Суспільне. Студія».

Він також розповів, що наразі на місці «прильоту» продовжують працювати комунальники. Зокрема, забивають вікна та вивозять сміття. Марченко повідомив, що вже є домовленості з благодійними організаціями щодо заміни вибитих вікон в постраждалих багатоповерхівках.

«На даний час 57 травмованих. З них – 44 працівники служб, які знаходились у будівлі поруч. Четверо людей загинули на вулиці, які знаходились біля будівлі Ізюмської міської ради. Вони чекали черги в паспортний стол. Один загиблий – це працівник котельні», – додав Марченко.

Нагадаємо, близько 11:35 4 лютого військові РФ завдали удару ракетою «Іскандер» по мерії в Ізюмі. Частина будівлі обвалилася. Пошкоджені будинки поруч. Загинули п’ятеро людей: дві сестри 18 та 19 років (старша була вагітна) та троє чоловіків віком від 40 до 70 років. Близько пів сотні людей постраждали. Серед поранених місцеві жителі, які прийшли отримати державні послуги, і люди, які живуть поряд або просто проходили повз, у тому числі троє дітей. Це хлопчик 6 років та дві дівчинки 14 та 16 років, повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко. На удар відреагував президент Володимир Зеленський. 5 лютого директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокіл повідомив, що кількість постраждалих внаслідок обстрілу зросла до 57, а тіла всіх загиблих уже ідентифікували.