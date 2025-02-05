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Захотели ли эвакуироваться люди после удара по Изюму – комментарий мэра города

Общество 13:13   05.02.2025
Виктория Яковенко
Захотели ли эвакуироваться люди после удара по Изюму – комментарий мэра города Скриншот

После ракетной атаки РФ на Изюм в Харьковской области жители города не обращались в мэрию с просьбой эвакуироваться. Мэр Валерий Марченко отметил, что до 4 февраля последний обстрел был более трех месяцев назад.

«Безопасная ситуация на данный момент – более-менее, если даже сравнивать с Харьковом, у нас безопаснее было. О нас забывают, и потом оккупанты о себе напоминают такими обстрелами», — рассказал Марченко в эфире «Суспільне. Студія».

Он также рассказал, что на месте «прилета» продолжают работать коммунальщики. В частности, забивают окна и вывозят мусор. Марченко сообщил, что уже есть договоренности с благотворительными организациями по замене выбитых окон в пострадавших многоэтажках.

«Сейчас 57 травмированных. Из них – 44 работника служб, которые находились в здании рядом. Четыре человека погибли на улице, которые находились возле здания Изюмского городского совета. Они ждали очереди в паспортный стол. Один погибший – это работник котельной», — добавил Марченко.

Напомним, около 11:35 4 февраля военные РФ нанесли удар ракетой «Искандер» по мэрии в Изюме. Часть здания обвалилась. Повреждены дома вокруг. Погибли пять человек: две сестры 18 и 19 лет (старшая была беременна) и трое мужчин в возрасте от 40 до 70 лет. Около полусотни человек пострадали. Ссреди раненых местные жители, пришедшие получить государственные услуги, и люди, которые живут рядом или просто проходили мимо, в том числе три ребенка. Это мальчик 6 лет и две девочки 14 и 16 лет, сообщил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко. На удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. 5 февраля директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол сообщил, что количество пострадавших вследствие обстрела возросло до 57, а тела все погибших уже идентифицировали.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 13:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После ракетной атаки РФ на Изюм в Харьковской области жители города не обращались в мэрию с просьбой эвакуироваться. ".