Нічні “прильоти” у Харкові: РФ обстріляла один із найбільших ринків міста
Фото: pixabay.com
Перший вибух пролунав у Харкові приблизно о 23:20.
Як повідомив мер Ігор Терехов, «приліт» зафіксували у Київському районі міста.
“За уточненою інформацією удар стався по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста, поблизу з транспортною інфраструктурою“, – написав міський голова.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов додав: росіяни вдарили по Харкову безпілотником.
“Внаслідок падіння уламків БпЛА «Герань» пошкоджено торгівельні павільйони ринку“, – уточнив начальник ХОВА.
Близько 01:00 у місті пролунав ще один вибух. На цей раз у Новобаварському районі, повідомив Терехов.
“На дану хвилину без постраждалих“, – зазначив мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 07:13;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший вибух пролунав у Харкові приблизно о 23:20. ".