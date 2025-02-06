Нічні “прильоти” у Харкові: РФ обстріляла один із найбільших ринків міста

Перший вибух пролунав у Харкові приблизно о 23:20.

Як повідомив мер Ігор Терехов, «приліт» зафіксували у Київському районі міста.

“За уточненою інформацією удар стався по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста, поблизу з транспортною інфраструктурою“, – написав міський голова.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов додав: росіяни вдарили по Харкову безпілотником.

“Внаслідок падіння уламків БпЛА «Герань» пошкоджено торгівельні павільйони ринку“, – уточнив начальник ХОВА.

Близько 01:00 у місті пролунав ще один вибух. На цей раз у Новобаварському районі, повідомив Терехов.

“На дану хвилину без постраждалих“, – зазначив мер.