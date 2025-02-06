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Нічні “прильоти” у Харкові: РФ обстріляла один із найбільших ринків міста

Події 07:13   06.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Нічні “прильоти” у Харкові: РФ обстріляла один із найбільших ринків міста Фото: pixabay.com

Перший вибух пролунав у Харкові приблизно о 23:20. 

Як повідомив мер Ігор Терехов, «приліт» зафіксували у Київському районі міста. 

За уточненою інформацією удар стався по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста, поблизу з транспортною інфраструктурою“, – написав міський голова.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов додав: росіяни вдарили по Харкову безпілотником. 

Внаслідок падіння уламків БпЛА «Герань» пошкоджено торгівельні павільйони ринку“, – уточнив начальник ХОВА.

Близько 01:00 у місті пролунав ще один вибух. На цей раз у Новобаварському районі, повідомив Терехов.

На дану хвилину без постраждалих“, – зазначив мер.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 07:13;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший вибух пролунав у Харкові приблизно о 23:20. ".