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Ночные «прилеты» в Харькове: РФ обстреляла один из наибольших рынков города

Происшествия 07:13   06.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ночные «прилеты» в Харькове: РФ обстреляла один из наибольших рынков города

Первый взрыв раздался в Харькове примерно в 23:20. 

Как сообщил мэр Игорь Терехов, «прилет» зафиксировали в Киевском районе города. 

«По уточненной информации, удар пришелся по одному из крупнейших харьковских рынков в Киевском районе города, вблизи транспортной инфраструктуры», – написал городской голова.

Начальник ХОВА Олег Синегубов добавил: россияне ударили по Харькову беспилотником. 

«В результате падения обломков БпЛА «Герань» повреждены торговые павильоны рынка», – уточнил начальник ХОВА.

Около 01:00 в городе прозвучал еще один взрыв. На этот раз в Новобаварском районе, сообщил Терехов.

«На данный момент без пострадавших», – отметил мэр.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 07:13;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый взрыв раздался в Харькове примерно в 23:20. ".