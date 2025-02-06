Ночные «прилеты» в Харькове: РФ обстреляла один из наибольших рынков города

Первый взрыв раздался в Харькове примерно в 23:20.

Как сообщил мэр Игорь Терехов, «прилет» зафиксировали в Киевском районе города.

«По уточненной информации, удар пришелся по одному из крупнейших харьковских рынков в Киевском районе города, вблизи транспортной инфраструктуры», – написал городской голова.

Начальник ХОВА Олег Синегубов добавил: россияне ударили по Харькову беспилотником.

«В результате падения обломков БпЛА «Герань» повреждены торговые павильоны рынка», – уточнил начальник ХОВА.

Около 01:00 в городе прозвучал еще один взрыв. На этот раз в Новобаварском районе, сообщил Терехов.

«На данный момент без пострадавших», – отметил мэр.