Ночные «прилеты» в Харькове: РФ обстреляла один из наибольших рынков города
Первый взрыв раздался в Харькове примерно в 23:20.
Как сообщил мэр Игорь Терехов, «прилет» зафиксировали в Киевском районе города.
«По уточненной информации, удар пришелся по одному из крупнейших харьковских рынков в Киевском районе города, вблизи транспортной инфраструктуры», – написал городской голова.
Начальник ХОВА Олег Синегубов добавил: россияне ударили по Харькову беспилотником.
«В результате падения обломков БпЛА «Герань» повреждены торговые павильоны рынка», – уточнил начальник ХОВА.
Около 01:00 в городе прозвучал еще один взрыв. На этот раз в Новобаварском районе, сообщил Терехов.
«На данный момент без пострадавших», – отметил мэр.
Читайте также: Улицы Серповой нет больше в Харькове, есть Спецподразделения Кракен
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, обстрел, прилет, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночные «прилеты» в Харькове: РФ обстреляла один из наибольших рынков города»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 07:13;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый взрыв раздался в Харькове примерно в 23:20. ".