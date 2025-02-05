Улицы Серповой нет больше в Харькове, есть Спецподразделения Кракен

Улицу Серповую в Шевченковском районе Харькова переименовали в улицу Спецподразделения Кракен.

Решение приняли 5 февраля на внеочередной сессии городского совета.

Как сообщалось, с инициативой переименовать улицу в честь спецподразделения ГУР Минобороны «Кракен», основанного в Харькове, в городской совет обратились общественные организации. Решению предшествовало общественное обсуждение, которое проходило в том числе на сайте мэрии. 94% всех проголосовавших были «за».

Как говорится в решении, улицу переименовали во исполнение требований закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».