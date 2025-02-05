Улицы Серповой нет больше в Харькове, есть Спецподразделения Кракен
Улицу Серповую в Шевченковском районе Харькова переименовали в улицу Спецподразделения Кракен.
Решение приняли 5 февраля на внеочередной сессии городского совета.
Как сообщалось, с инициативой переименовать улицу в честь спецподразделения ГУР Минобороны «Кракен», основанного в Харькове, в городской совет обратились общественные организации. Решению предшествовало общественное обсуждение, которое проходило в том числе на сайте мэрии. 94% всех проголосовавших были «за».
Как говорится в решении, улицу переименовали во исполнение требований закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Kraken, деколонизация, новости Харькова, переименование, улицы;
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 17:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Улицу Серповую в Шевченковском районе Харькова переименовали в улицу Спецподразделения Кракен.".