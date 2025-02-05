Вулиці Серпової немає більше в Харкові, є Спецпідрозділу Кракен
Вулицю Серпову у Шевченківському районі Харкова перейменували на вулицю Спецпідрозділу Кракен.
Рішення ухвалили 5 лютого на позачерговій сесії міської ради.
Як повідомлялося, з ініціативою перейменувати вулицю на честь спецпідрозділу ГУР Міноборони «Кракен», заснованого у Харкові, до міської ради звернулися громадські організації. Рішенню передувало громадське обговорення, яке відбувалося зокрема на сайті мерії. 94% усіх, хто проголосував, були “за”.
Як йдеться у рішенні, вулицю перейменували на виконання вимог закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізації топонімії».
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 17:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вулицю Серпову у Шевченківському районі Харкова перейменували на вулицю Спецпідрозділу Кракен.".