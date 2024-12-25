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Вулицю Серпову хочуть перейменувати на честь підрозділу «Кракен» у Харкові

Суспільство 21:18   25.12.2024
Оксана Якушко
Вулицю Серпову хочуть перейменувати на честь підрозділу «Кракен» у Харкові

У Харкові тривають громадські обговорення перейменування вулиці Серпової, повідомляє Харківська міськрада.

До Харківської міської ради звернулися громадські організації, щоб вулицю Серпову назвати на честь Спецпідрозділу «Кракен».

Електронне голосування щодо перейменування відбувається тут.

Подати пропозиції (зауваження) щодо перейменування топоніма можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: rename@city.kharkiv.ua або за тел.: (057) 760-79-68.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 21:18;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові тривають громадські обговорення перейменування вулиці Серпової, повідомляє Харківська міськрада.".