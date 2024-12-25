Вулицю Серпову хочуть перейменувати на честь підрозділу «Кракен» у Харкові

У Харкові тривають громадські обговорення перейменування вулиці Серпової, повідомляє Харківська міськрада.

До Харківської міської ради звернулися громадські організації, щоб вулицю Серпову назвати на честь Спецпідрозділу «Кракен».

Електронне голосування щодо перейменування відбувається тут.

Подати пропозиції (зауваження) щодо перейменування топоніма можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: rename@city.kharkiv.ua або за тел.: (057) 760-79-68.