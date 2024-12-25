Вулицю Серпову хочуть перейменувати на честь підрозділу «Кракен» у Харкові
У Харкові тривають громадські обговорення перейменування вулиці Серпової, повідомляє Харківська міськрада.
До Харківської міської ради звернулися громадські організації, щоб вулицю Серпову назвати на честь Спецпідрозділу «Кракен».
Електронне голосування щодо перейменування відбувається тут.
Подати пропозиції (зауваження) щодо перейменування топоніма можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: rename@city.kharkiv.ua або за тел.: (057) 760-79-68.
Читайте також: Ще один парк планують перейменувати у Харкові – деколонізатори (документ)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Kraken, переименование, улица, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вулицю Серпову хочуть перейменувати на честь підрозділу «Кракен» у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 21:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові тривають громадські обговорення перейменування вулиці Серпової, повідомляє Харківська міськрада.".