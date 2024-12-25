Улицу Серповую хотят переименовать в честь подразделения «Кракен» в Харькове

В Харькове продолжаются общественное обсуждение переименования улицы Серповой, сообщает Харьковский горсовет.

В Харьковский городской совет обратились общественные организации, чтобы улицу Серповую назвать на честь Спецподразделения «Кракен».

Электронное голосование по переименованию проходит здесь.

Представить предложения (замечания) по переименованию топонима можно, отправив письмо по адресу: пл. Конституции, 7; по электронной почте: rename@city.kharkiv.ua или по тел.: (057) 760-79-68.