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Улицу Серповую хотят переименовать в честь подразделения «Кракен» в Харькове

Общество 21:18   25.12.2024
Оксана Якушко
Улицу Серповую хотят переименовать в честь подразделения «Кракен» в Харькове Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове продолжаются общественное обсуждение переименования улицы Серповой, сообщает Харьковский горсовет.

В Харьковский городской совет обратились общественные организации, чтобы улицу Серповую назвать на честь Спецподразделения «Кракен».

Электронное голосование по переименованию проходит здесь.

Представить предложения (замечания) по переименованию топонима можно, отправив письмо по адресу: пл. Конституции, 7; по электронной почте: rename@city.kharkiv.ua или по тел.: (057) 760-79-68.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 21:18;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжаются общественное обсуждение переименования улицы Серповой, сообщает Харьковский горсовет.".