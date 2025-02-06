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Обстрел самого большого рынка в Харькове: что будет с предпринимателями

Общество 14:16   06.02.2025
Виктория Яковенко
Обстрел самого большого рынка в Харькове: что будет с предпринимателями Скриншот

Администрация рынка в Киевском районе Харькова, который ночью пострадал в результате падения обломков «Шахеда», принимает меры, чтобы переместить предпринимателей, чьи павильоны пострадали. Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

«Повреждены более 100 павильонов. Большая площадь, обширная территория. Для нас очень важно, когда люди и так в крайне трудных условиях пытаются работать, чтобы их рабочие места были сохранены», — отметил Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, около 23:20 5 февраля в Харькове раздался взрыв. Удар произошел по одному из крупнейших харьковских рынков в Киевском районе города, сообщил мэр Игорь Терехов. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил: в результате падения обломков БпЛА «Герань» повреждены торговые павильоны рынка. Спикер Харьковской облпрокуратуры рассказал, что в результате удара женщина получила острую реакцию на стресс. Еще один взрыв слышали в городе около 01:00. «Прилет» зафиксировали в Новобаварском районе.

Синегубов также рассказал, что ликвидация последствий продолжается в Изюме.

«Четыре человека остаются в больнице, двое взрослых — в среднем состоянии, мальчик 6 лет — в стабильном состоянии, девочка 14 лет — в тяжелом состоянии», — сообщил глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 14:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Администрация рынка в Киевском районе Харькова, который ночью пострадал в результате падения обломков «Шахеда», принимает меры, чтобы переместить предпринимателей.".