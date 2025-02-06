Обстрел самого большого рынка в Харькове: что будет с предпринимателями
Администрация рынка в Киевском районе Харькова, который ночью пострадал в результате падения обломков «Шахеда», принимает меры, чтобы переместить предпринимателей, чьи павильоны пострадали. Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.
«Повреждены более 100 павильонов. Большая площадь, обширная территория. Для нас очень важно, когда люди и так в крайне трудных условиях пытаются работать, чтобы их рабочие места были сохранены», — отметил Синегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, около 23:20 5 февраля в Харькове раздался взрыв. Удар произошел по одному из крупнейших харьковских рынков в Киевском районе города, сообщил мэр Игорь Терехов. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил: в результате падения обломков БпЛА «Герань» повреждены торговые павильоны рынка. Спикер Харьковской облпрокуратуры рассказал, что в результате удара женщина получила острую реакцию на стресс. Еще один взрыв слышали в городе около 01:00. «Прилет» зафиксировали в Новобаварском районе.
Синегубов также рассказал, что ликвидация последствий продолжается в Изюме.
«Четыре человека остаются в больнице, двое взрослых — в среднем состоянии, мальчик 6 лет — в стабильном состоянии, девочка 14 лет — в тяжелом состоянии», — сообщил глава ХОВА.
Читайте также: Имя шестого погибшего из-за удара по Изюму, откуда РФ запустила ракету
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Изюм, Олег Синегубов, ринок, рынок, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Обстрел самого большого рынка в Харькове: что будет с предпринимателями»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 14:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Администрация рынка в Киевском районе Харькова, который ночью пострадал в результате падения обломков «Шахеда», принимает меры, чтобы переместить предпринимателей.".