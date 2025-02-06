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Стало известно, что россияне повредили на самом большом рынке Харькова 📹

Происшествия 18:48   06.02.2025
Оксана Якушко
Стало известно, что россияне повредили на самом большом рынке Харькова 📹 Скриншот

На рынке Барабашово россияне повредили около 14 тысяч м₂ торговой площади, сообщил «Суспільне Харків» президент концерна «АВЭК» Андрей Винаков.

«Более 250 объектов (повреждены — ред.), это по первому подсчету. Охрана была недалеко, но никто не пострадал. Восстановление будет. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы навести порядок после разрушений. А возобновление будет. Есть план мэрии по восстановлению Харькова, он согласован с нами, и мы вместе будем дальше действовать. Здесь обязательно будет торговый центр в новом виде», — сказал Винаков.

Также из-за ночной атаки по рынку Барабашово пострадал детский хаб, где бесплатно выдавали детские вещи, проводили выставки, рассказала сотрудница концерна «АВЭК» Юлия Иванова. К счастью, пожар не возник, поэтому уцелела часть экспозиции.

Видео: АВЭК

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 18:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На рынке Барабашово россияне повредили около 14 тысяч м₂ торговой площади, сообщил «Суспільне Харків» президент концерна «АВЭК» Андрей Винаков.".