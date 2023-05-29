На Харьковщине мужчину, угрожавшего знакомым взорвать боеприпас, будут судить

Дело 26-летнего мужчины, едва не убившего знакомых, угрожая взорвать боеприпас, передали в суд.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 5 апреля в поселке Слатино обвиняемый пришел в гости к своим знакомым. Там он начал ссориться с присутствующими.

Женщина позвала на помощь соседа, пытавшегося успокоить горе-гостя. Обвиняемый от замечаний еще больше разозлился: он вышел из дома, но потом вернулся с «подарком». В руках мужчина держал суббоеприпас 9Н210.

Установлено, что этот снаряд обнаружил на территории своего дома. Боеприпас не разорвался и остался после обстрелов населенного пункта войсками РФ. Обвиняемый выкопал его из земли и спрятал, добавили в прокуратуре.

Он начал угрожать всем взрывам, размахивая перед ними снарядом. Одному из гостей удалось вытолкать мужчину из дома.

Однако на этом гость не остановился: он обошел дом и угрожал бросить суббоеприпас в открытое окно. Один из гостей выхватил у него из рук снаряд.

Сейчас мужчина находится в СИЗО. Его обвиняют по факту оконченного покушения на убийство двух или более лиц, совершенного способом, опасным для жизни многих лиц (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 УК), и по факту незаконного приобретения, ношение, хранение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УКУ).

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