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В Харьковской области мужчина угрожал знакомым взорвать боеприпас

Происшествия 11:30   07.04.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской области мужчина угрожал знакомым взорвать боеприпас Фото: Харьковская областная прокуратура

В поселке Слатино 26-летний ранее судимый мужчина едва не убил знакомых, угрожая взорвать суббоеприпас к снаряду РСЗО «Ураган».

Вечером 5 апреля мужчина пришел в гости к своим знакомым. Там между ним, его 40-летней сожительницей, 41-летним и 25-летним мужчиной и 59-летней женщиной произошла ссора, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Одна из женщин позвала на помощь соседа, он пытался успокоить «горе-гостя». Подозреваемый от замечаний еще больше разозлился: он вышел из дома, но впоследствии вернулся с «подарком». В руках мужчина держал суббоеприпас к снаряду РСЗО «Ураган», рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Подозреваемый начал угрожать всем собравшимся взрывом: размахивал перед знакомыми снарядом. Одному из гостей удалось вытолкать его из дома.

Правоохранители добавили: на этом мужчина не остановился: он обошел дом и угрожал бросить суббоеприпас в открытое окно. Один из гостей выхватил у него из рук снаряд и перенес его в ванную.

Преступника задержали. Ему сообщили о подозрении по факту оконченного покушения на убийство двух или более лиц, совершенного способом, опасным для жизни многих лиц (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 УКУ).

01
Фото: Харьковская областная прокуратура
02
Фото: ГУНП в Харьковской области
03
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 11:30;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Слатино 26-летний ранее судимый мужчина едва не убил знакомых, угрожая взорвать суббоеприпас к снаряду РСЗО «Ураган».".