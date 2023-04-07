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В Харківській області чоловік погрожував знайомим підірвати боєприпас

Події 11:30   07.04.2023
Вікторія Яковенко
В Харківській області чоловік погрожував знайомим підірвати боєприпас Фото: Харківська обласна прокуратура

У селищі Слатине 26-річний раніше судимий чоловік ледве не вбив знайомих, погрожуючи підірвати суббоєприпас до снаряда РСЗВ «Ураган».

Ввечері 5 квітня чоловік прийшов в гості до своїх знайомих. Там між ним, його 40-річною співмешканкою, 41-річним і 25-річним чоловіком та 59-річною жінкою сталася раптова сварка, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Одна з жінок покликала на допомогу сусіда, який намагався заспокоїти «горе-гостя». Підозрюваний від зауважень ще більше розлютився: він вийшов з будинку, але згодом повернувся з «подарунком». У руках чоловік тримав суббоєприпас до снаряда РСЗВ «Ураган», розповіли в Харківській обласній прокуратурі.

Підозрюваний почав погрожувати всім присутнім вибухом: розмахував перед знайомими снарядом. Одному з гостей вдалось виштовхати його з будинку.

Правоохоронці додали: на цьому чоловік не зупинився: він обійшов будинок та погрожував кинути суббоєприпас у відчинене вікно. Один з гостей вихопив у нього з рук снаряд та переніс його у ванну кімнату.

Злочинця затримали. Йому повідомили про підозру за фактом закінченого замаху на вбивство двох або більше осіб, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 ККУ).

01
Фото: Харківська обласна прокуратура
02
Фото: ГУНП в Харківській області
03
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 11:30;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Слатине 26-річний раніше судимий чоловік ледве не вбив знайомих, погрожуючи підірвати суббоєприпас до снаряда РСЗВ «Ураган».".