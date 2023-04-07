В Харківській області чоловік погрожував знайомим підірвати боєприпас
У селищі Слатине 26-річний раніше судимий чоловік ледве не вбив знайомих, погрожуючи підірвати суббоєприпас до снаряда РСЗВ «Ураган».
Ввечері 5 квітня чоловік прийшов в гості до своїх знайомих. Там між ним, його 40-річною співмешканкою, 41-річним і 25-річним чоловіком та 59-річною жінкою сталася раптова сварка, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Одна з жінок покликала на допомогу сусіда, який намагався заспокоїти «горе-гостя». Підозрюваний від зауважень ще більше розлютився: він вийшов з будинку, але згодом повернувся з «подарунком». У руках чоловік тримав суббоєприпас до снаряда РСЗВ «Ураган», розповіли в Харківській обласній прокуратурі.
Підозрюваний почав погрожувати всім присутнім вибухом: розмахував перед знайомими снарядом. Одному з гостей вдалось виштовхати його з будинку.
Правоохоронці додали: на цьому чоловік не зупинився: він обійшов будинок та погрожував кинути суббоєприпас у відчинене вікно. Один з гостей вихопив у нього з рук снаряд та переніс його у ванну кімнату.
Злочинця затримали. Йому повідомили про підозру за фактом закінченого замаху на вбивство двох або більше осіб, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 11:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Слатине 26-річний раніше судимий чоловік ледве не вбив знайомих, погрожуючи підірвати суббоєприпас до снаряда РСЗВ «Ураган».".